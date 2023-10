Hàn Quốc sắp bắt đầu bước vào mùa lạnh

Photo : YONHAP News

Những cơn gió mùa thổi qua mang theo cái lạnh mùa thu đến với người dân Hàn Quốc. Nhiệt độ sáng ngày 20/10 từ 6-14 độ C, giảm nhẹ so với một ngày trước khi áp thấp đi qua kéo theo một trận mưa vào buổi sáng.Áp thấp đi qua các địa phương khác rồi mới vào thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi, khiến nhiệt độ giảm mạnh, thấp nhất trong buổi sáng cùng ngày tại Seoul là 10,1 độ C, thấp hơn 6 độ C so với ngày 19/10.Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng ngày 20/10 rơi vào 10,6 độ C ở Seoul, 11,9 độ C ở Incheon, 10,8 độ C ở Daejeon, 11,4 độ C ở Gwangju và 12,4 độ ở Busan.Nhiệt độ ban ngày cao nhất trên toàn quốc là từ 13-19 độ C, tương tự buổi sáng, bằng hoặc thấp hơn một chút so với hôm trước (13-25 độ C). So với thời điểm này của năm ngoái, thời tiết năm nay lạnh hơn rõ rệt.Thời tiết Hàn Quốc sẽ bắt đầu trở lạnh từ cuối tuần này. Khi khí áp cao lục địa ở vùng phía Bắc Trung Quốc kéo dài đến Hàn Quốc hình thành hệ thống áp suất khí quyển "cao về phía Tây và thấp dần về phía Đông", gió Tây Bắc lạnh sẽ thổi về.Do ảnh hưởng của khí áp cao khiến không khí trong và hanh khô, có khả năng xảy ra hiện tượng làm mát bức xạ giữa đêm.Theo đó, nhiệt độ buổi sáng ngày 21 và 22/10 sẽ thấp hơn từ 3-8 độ C so với ngày 20/10 ở hầu hết các địa phương trên cả nước.Cảnh báo gió mạnh hiện đang được ban với một số hòn đảo ở bờ biển phía Tây Hàn Quốc. Xét theo tình hình trên biển sáng ngày 20/10, gió thổi mạnh với tốc độ 35-60 km/giờ, sóng cao từ 2-4 m. Những đợt sóng tràn vào bờ biển phía Đông đủ cao để vượt qua đê chắn sóng và ập vào đường ven biển, có thể xảy ra thương vong, người dân nên hạn chế đến gần bờ biển.