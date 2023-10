Ngoại trưởng Hàn Quốc hội đàm với Phó Thủ tướng Australia

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin ngày 19/10 đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, trao đổi về quan hệ song phương, chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, hợp tác an ninh, quốc phòng. Ông Marles đang trong chuyến thăm Hàn Quốc để tham dự Đối thoại an ninh Seoul 2023.Bộ trưởng Park Jin đánh giá Hàn Quốc và Australia đang hợp tác sôi nổi hơn bao giờ hết; đề xuất hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Australia, nước chia sẻ với Hàn Quốc về tầm nhìn tự do, hòa bình và thịnh vượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Bộ trưởng Richard Marles đánh giá hai bên đang tăng cường hợp tác ở nhiều lĩnh vực đa dạng trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện; hy vọng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc vì ổn định và thịnh vượng trong khu vực.Bộ trưởng Park đề nghị sự quan tâm và hỗ trợ của Bộ trưởng Marles để các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể đóng góp vào việc tăng cường sức mạnh quốc phòng cho Australia.Mặt khác, cũng trong ngày 19/10, ông Park Jin đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong, thảo luận về tình hình quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, tình hình khu vực.Ban đầu, Ngoại trưởng Penny Wong dự kiến tới Hàn Quốc để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Hàn-Australia (Hội nghị 2+2) vào cùng ngày, nhưng đã phải hoãn chuyến thăm do ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông. Theo đó, lịch trình hội nghị 2+2 Hàn-Australia sẽ được điều chỉnh lại.Australia là quốc gia duy nhất ngoại trừ Mỹ mà Hàn Quốc đang tổ chức hội nghị 2+2 cấp Bộ trưởng. Điều này cho thấy Australia là một quốc gia chia sẻ lợi ích và giá trị chiến lược khá tương tự với Hàn Quốc trong khu vực. Trong năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt 63,6 tỷ USD, mức cao kỷ lục.