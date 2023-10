Nhận định của Bộ Thống nhất Hàn Quốc về chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Nga

Photo : YONHAP News

Phó Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim In-ae trong buổi họp báo thường kỳ ngày 20/10 đánh giá chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ Nga-Triều nhằm thảo luận về các bước đi tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh, trao đổi phương án hợp tác trong tình hình hiện tại.Bộ Thống nhất nhận định có thể Ngoại trưởng Nga-Triều đã trao đổi về phương án hợp tác ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ; tình hình quốc tế và giao lưu song phương.Ở lĩnh vực chính trị, Ngoại trưởng Nga có thể đã bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của miền Bắc đối với chiến tranh Ukraine; đồng thời tỏ quyết tâm tăng cường đoàn kết chống lại Mỹ. Ngoài ra, quan chức hai nước có thể đã thảo luận về khung hợp tác chính ở các lĩnh vực khác.Bộ Thống nhất phỏng đoán giới chức Nga-Triều đã chia sẻ về kết quả thượng đỉnh song phương gần đây, phương án đối phó chung với tình hình quốc tế hiện nay, như chiến tranh Nga-Ukraine, chiến sự tại Trung Đông. Bộ Thống nhất cho rằng cần theo dõi chặt chẽ thời điểm thăm Bình Nhưỡng cụ thể của Tổng thống Nga Vladimir Putin.Về nghi ngờ giao dịch vũ khí Nga-Triều, phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất nhấn mạnh lập trường của Chính phủ Hàn Quốc, đó là sự hợp tác giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng không được vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Bên cạnh đó, quan chức Bộ Thống nhất cũng tái khẳng định Chính phủ Hàn Quốc luôn muốn nối lại đối thoại vô điều kiện với Bắc Triều Tiên như nội dung nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật. Tuy nhiên, việc đối thoại vô điều kiện này chỉ là lập trường mang tính nguyên tắc, không liên quan tới đề xuất của Ngoại trưởng Nga về "lộ trình đàm phán định kỳ về an ninh bán đảo Hàn Quốc".Trước đó, trong buổi họp báo sau hội đàm với Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choe Son-hui, ông Lavrov cho biết Matxcơva đang xúc tiến một lộ trình giảm nhẹ căng thẳng Nga-Trung-Triều, để phản đối lại "lộ trình nguy hiểm" của Hàn-Mỹ-Nhật. Nga ủng hộ việc thiết lập đường lối đối thoại định kỳ, thảo luận vô điều kiện về các vấn đề an ninh trên bán đảo Hàn Quốc.