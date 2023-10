Photo : YONHAP News

Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) Jee Young-mee ngày 20/10 phát biểu dịch COVID-19 mặc dù đã được hạ thành bệnh truyền nhiễm cấp độ 4, nhưng tỷ lệ tử vong và diễn tiến nặng vẫn ở mức cao, cần tiếp tục quản lý. Hiện tại, tỷ lệ bệnh nhân dương tính với COVID-19 đang có chiều hướng giảm, nhưng dịch bệnh có thể bùng phát trở lại vào mùa đông, khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho virus lây lan.Cơ quan phòng dịch bệnh khuyến nghị người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 12 tuổi bị suy giảm miễn dịch, người đang sống tại các cơ sở dễ lây nhiễm, nên tích cực tiêm phòng COVID-19 để trải qua mùa đông một cách an toàn, khỏe mạnh.Từ ngày 19/10, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc tiến hành tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mới, bắt đầu từ nhóm rủi ro cao như người trên 65 tuổi. Trong ngày đầu tiên, đã có tổng cộng 227.774 người tham gia tiêm phòng, trong đó có khoảng một nửa là tiêm đồng thời vắc-xin COVID-19 và vắc-xin cúm mùa.Giám đốc Jee Young-mee cho biết theo kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước, việc tiêm phòng đồng thời được xác định là an toàn, không làm giảm hiệu quả của vắc-xin. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các nước như Mỹ và Nhật Bản cũng khuyến nghị người dân tiêm phòng đồng thời hai loại vắc-xin này. Bà Jee nhấn mạnh trong thời gian tới, mỗi năm sẽ có thể bùng phát từ một tới hai đợt dịch COVID-19, nên việc nâng tỷ lệ tiêm phòng là điều hết sức quan trọng.Dù đã hạ cấp độ dịch COVID-19 nhưng Chính phủ vẫn đang duy trì hệ thống hỗ trợ xét nghiệm, điều trị để bảo vệ cho nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao. Do đó, những người có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 cần tiến hành xét nghiệm nhanh để điều trị kịp thời, bảo vệ cho bản thân và gia đình.