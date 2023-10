Nữ nhà văn trẻ Hàn Quốc Kim Cho-yeop thắng hai hạng mục giải thưởng khoa học viễn tưởng của Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Kim Cho-yeop, một nhà văn khoa học viễn tưởng trẻ của Hàn Quốc, đã giành giải "Tác giả nước ngoài xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Ngân hà (Galaxy Awards), giải thưởng văn học khoa học viễn tưởng danh tiếng nhất tại Trung Quốc.Hội nhà văn khoa học viễn tưởng Hàn Quốc cho biết tại tác giả Kim Cho-yeop đã được mời tham dự Hội nghị khoa học viễn tưởng thế giới (World Science Fiction Convention) lần thứ 82 được tổ chức tại Thành Đô, Trung Quốc. Ngoài giải "Tác giả nước ngoài xuất sắc nhất", tiểu thuyết "Nếu chúng ta không thể đi bằng tốc độ ánh sáng" (If we can't go at the speed of light) của nữ tác giả trẻ còn thắng giải thưởng "Tác phẩm văn học dịch xuất sắc nhất". Cuốn tiểu thuyết này đã được công ty giao lưu văn hóa xuất bản Trung Quốc "Sichuan Science and Technology Press" dịch sang tiếng Trung và xuất bản vào năm ngoái.Giải thưởng Ngân hà là một giải thưởng danh giá nhất ở lĩnh vực khoa học viễn tưởng tại Trung Quốc, được "Thế giới khoa học viễn tưởng" (Science Fiction World), tạp chí khoa học viễn tưởng có số lượng độc giả nhiều nhất thế giới, trao từ năm 1986.Được xuất bản vào năm 2019, tiểu thuyết "Nếu chúng ta không thể đi bằng tốc độ ánh sáng" của Kim Cho-yeop đã nhanh chóng trở thành tác phẩm bán chạy, dẫn đầu làn sóng khoa học viễn tưởng. Tác phẩm này còn được Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS cùng Hiệp hội nhà bình luận văn học Hàn Quốc bình chọn là một trong 50 "Tác phẩm của thời đại chúng ta".