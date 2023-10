Động đất 3,4 độ richter tại thành phố Gongju, tỉnh Nam Chungcheong

Photo : KBS News

Một chiếc camera giám sát ở thành phố Gongju, tỉnh Nam Chungcheong đột nhiên bị rung lắc dữ dội. Xe cộ đi trên đường đồng loạt giảm tốc độ. Ở một địa điểm khác, chai lọ đặt trên bàn cũng bỗng nhiên rung lắc.Vào lúc 9 giờ 46 phút tối ngày 25/10, một trận động đất manh 3,4 độ richter đã xảy ra tại địa điểm cách thành phố Gongju, tỉnh Nam Chungcheong (Hàn Quốc) 12 km về phía Nam Tây Nam. Nhiều người dân chia sẻ đã nghe thấy một tiếng động lớn như tiếng sấm khi xảy ra động đất.Trận động đất đã gây ra rung chấn mức độ 5, tương đương phần lớn người dân đều cảm nhận được sự rung lắc, cửa kính có thể bị vỡ.Chỉ 10 phút sau trận động đất, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy đã tiếp nhận tổng cộng hơn 380 cuộc gọi thông báo cảm nhận thấy rung lắc từ người dân. Không chỉ người dân tỉnh Nam Chungcheong mà người dân sống ở khu vực lân cận như tỉnh Bắc Jeolla và thành phố Daejeon, cách đó hơn 40 km cũng cảm nhận rõ trận động đất.Một người dân cho biết đã cảm thấy tòa nhà như rung lắc sang hai bên, toàn thân cũng cảm nhận rõ trận động đất. Rất may trận động đất lần này đã không gây ra thiệt hại nào.Trong năm nay, khu vực bán đảo Hàn Quốc và lân cận đã xảy ra 87 trận động đất mạnh trên 2 độ richter, trận động đất lần này là trận động đất mạnh thứ 5. Bộ Hành chính và an toàn đã khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cấp độ 1, và ban cảnh báo động đất ở mức "cảnh giác", sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra như dư chấn.Mặt khác, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu động đất thuộc Viện nghiên cứu địa chất Hàn Quốc Cho Chang-soo phân tích trận động đất lần này xảy ra do đới đứt gãy ngang, cùng nguyên nhân với trận động đất xảy ra tại huyện Jangsu (tỉnh Bắc Jeolla) hồi tháng 7 vừa qua.