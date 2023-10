Hạ viện Mỹ sẽ thông qua dự thảo nghị quyết Ngày Kimchi vào ngày 6/12 tới

Photo : YONHAP News

Bảo tàng di sản người Mỹ gốc Hàn (Museum of Korean American Heritage) ngày 25/10 (giờ địa phương) cho biết Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã quyết định sẽ thông qua dự thảo nghị quyết chỉ định "Ngày dưa muối Kimchi" tại phiên họp toàn thể ngày 6/12 tới.Ủy ban Giám sát Hạ viện là cơ quan điều tra, giám sát nhiều nghiệp vụ đa dạng của Chính phủ liên bang, cũng là nơi bao quát về các dự thảo liên quan tới ngày nghỉ lễ hay ngày kỷ niệm của Chính phủ Mỹ.Dự thảo nghị quyết về Ngày dưa muối Kimchi dự kiến sẽ được thông qua theo hình thức nghị sĩ Young Kim (bang California), một người Mỹ gốc Hàn, công bố nội dung dự thảo, mà không cần tiến hành biểu quyết. Ngoài nghị sĩ Kim, dự thảo này còn có sự tham gia đề xuất của 14 nghị sĩ của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.Dự thảo nghị quyết lấy Ngày Kimchi (22/11) là ngày kỷ niệm chính thức từng được đề xuất lên Quốc hội Mỹ lần đầu vào năm ngoái nhưng sau đó đã bị xóa bỏ do Quốc hội Mỹ hết nhiệm kỳ.Cùng với nghị sĩ Young Kim, Bảo tàng di sản người Mỹ gốc Hàn đã đóng vai trò chủ đạo từ khâu soạn thảo dự thảo nghị quyết cho tới thuyết phục các nghị sĩ. Bảo tàng cho biết hai đảng của Mỹ đã nhất trí sẽ thông qua dự thảo Ngày Kimchi mà không cần biểu quyết, nhằm thể hiện lòng biết ơn với cộng đồng người Hàn.Dự thảo giới thiệu dưa muối kimchi là một món ăn truyền thống của Hàn Quốc, cung cấp nguồn dinh dưỡng phong phú gồm lợi khuẩn và nhiều loại vitamin. Gần đây, kimchi đang được nhiều tầng lớp tiêu dùng yêu thích tại Mỹ, mà không chỉ riêng cộng đồng người gốc Hàn.Cùng với đó, năm nay là năm kỷ niệm 120 năm người Hàn tới nhập cư tại Mỹ, kỷ niệm 70 năm quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Dự thảo cũng đề cập đến việc cộng đồng người Hàn đã cống hiến nhiều cho nước Mỹ.Trước đó, nhiều bang của Mỹ như California, Virginia và New York đã tuyên bố kỷ niệm Ngày Kimchi. Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên Quốc hội Mỹ thông qua dự thảo nghị quyết chỉ định Ngày Kimchi là ngày kỷ niệm chính thức giống như Hàn Quốc.Ngày 22/11 hàng năm được Hiệp hội Kimchi Hàn Quốc lấy là "Ngày Kimchi", và trở thành ngày kỷ niệm chính thức theo pháp luật tại Hàn Quốc từ năm 2020.