Ngoại trưởng Hàn Quốc rà soát đối sách bảo vệ công dân tại nước ngoài do xung đột Trung Đông

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin ngày 26/10 đã chủ trì cuộc họp phân tích tình hình xung đột vũ trang giữa Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas người Palestine, kiểm tra các đối sách bảo vệ an toàn cho công dân tại nước ngoài.Bộ Ngoại giao cho biết Ngoại trưởng Park Jin đã chủ trì cuộc họp ngay sau khi trở về nước từ chuyến đi tháp tùng Tổng thống Yoon Suk-yeol công du Ả-rập Xê-út và Qatar. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến, kết nối với Đại sứ Hàn Quốc tại Israel và lãnh đạo cơ quan ngoại giao đóng tại các nước lân cận (Lebanon, Ai Cập, Jordan).Ông Park tiến hành đánh giá tình hình khu vực do ảnh hưởng từ xung đột Israel-Hamas, trao đổi ý kiến về phương hướng đối phó thời gian tới, kiểm tra đối sách bảo vệ công dân tại nước ngoài.Ngoài ra, Ngoại trưởng cũng chỉ thị cho các cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài chú ý theo dõi tình hình, hợp tác chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, đảm bảo an toàn và hoàn thiện đối sách bảo vệ cho công dân đang cư trú ở các nước.Trong bài phỏng vấn với hãng tin Yonhap vào ngày 26/10, ông Park cho biết hiện còn hơn 450 công dân Hàn Quốc đang ở Israel, phần lớn cư trú ở các khu vực tương đối an toàn như Tel Aviv và Jerusalem. Cơ quan ngoại giao đóng tại địa phương đang kiểm tra tình hình an toàn của công dân 24/24 giờ.