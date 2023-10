Chính giới mâu thuẫn về việc tham dự lễ tưởng niệm một năm thảm kịch giẫm đạp khu phố Itaewon

Photo : YONHAP News

Lễ tưởng niệm một năm thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul) sẽ được tổ chức vào ngày 29/10 tới tại quảng trường phía trước Tòa Thị chính Seoul.Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đề nghị Tổng thống Yoon Suk-yeol đích thân tham dự lễ tưởng niệm để xin lỗi và an ủi gia quyến, bởi Chính phủ đã không thể bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân cách đây một năm.Lãnh đạo đảng Dân chủ đồng hành bác bỏ lập luận của Văn phòng Tổng thống cho rằng lễ tưởng niệm này do 4 đảng đối lập đồng tổ chức, mang tính chất là một cuộc biểu tình chính trị. Ông Lee nhấn mạnh nếu cả đảng cầm quyền và đối lập, đặc biệt là cả Chính phủ, Tổng thống cùng tham gia thì đây sẽ không thể là một cuộc biểu tình chính trị.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân thì nhấn mạnh phải thay đổi đối sách phòng chống thảm họa, sự cố; kêu gọi phe đối lập cùng bàn thảo về đối sách thảm họa sự cố tại Quốc hội, thay vì đấu tranh ngoài Quốc hội.Đảng này cũng kêu gọi thông qua dự thảo sửa đổi Luật cơ bản và quản lý an toàn và thảm họa, có nội dung quy định về nghĩa vụ quản lý an toàn tại các lễ hội địa phương không có bên tổ chức. Tuy nhiên, đảng Sức mạnh quốc dân cho biết vẫn đang cân nhắc về việc có tham dự lễ tưởng niệm hay không, xét tới tính chất của sự kiện và phía ban tổ chức.Trong một tin liên quan, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon ngày 27/10 một lần nữa đưa ra lời xin lỗi với người dân về thảm kịch ở Itaewon cách đây một năm, cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để xây dựng một thành phố Seoul an toàn cho mọi người dân. Ông Oh cho biết sẽ tăng cường nhân lực an toàn, hợp nhất các hướng dẫn về đối phó với thảm họa, sự cố để ứng phó một cách nhanh chóng khi phát sinh tai nạn.