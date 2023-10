Chính quyền các tỉnh thành toàn Hàn Quốc triển khai biện pháp an toàn trước thềm lễ hội Halloween

Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc và chính quyền các địa phương trên cả nước đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn xảy ra tai nạn do tập trung đông người trong thời gian diễn ra lễ hội hóa trang Halloween năm nay (27/10-1/11), sau thảm họa giẫm đạp thảm khốc tại khu phố Itaewon, quận Yongsan, Seoul năm ngoái khiến 159 người thiệt mạng.Thành phố Seoul tập trung quản lý 16 khu vực trung tâm thành phố, bao gồm Itaewon, Hongdae, ga Gangnam, Myeongdong, con phố cafe Seongdong. Seoul tích cực sử dụng "hệ thống cảm biến phát hiện đám đông" ứng dụng camera giám sát trí tuệ nhân tạo (AI) để cảnh báo trước cho người dân về nguy cơ đám đông tụ tập. Chính quyền các quận như Yongsan, Jung và Seongdong cũng bố trí nhân viên quản lý an toàn hoặc vận hành phòng theo dõi tình hình tại hiện trường.Tỉnh Gyeonggi sẽ nhanh chóng gửi tin nhắn cảnh báo thảm họa khi xác định có nguy cơ xảy ra tình trạng tập trung đông người. Nếu cần thiết sẽ cử đội làm việc luân phiên ứng phó tại hiện trường ngay lập tức. Các cơ quan hữu quan sẽ cùng rà sát liên ngành đối với sự an toàn của người đi bộ tại các "nút thắt giao thông" và ngõ hẹp, thảo luận cách giải tán và kiểm soát đám đông.Thành phố Busan tập trung vào quản lý khu vực phố Seomyeon, nơi giới trẻ thường xuyên lui tới. Thành phố Daegu cho biết sẽ tận dụng 6 camera giám sát được lắp đặt trong con hẻm có nhiều vũ trường ở quận Jung. Nếu trên một mét vuông có hơn 4 người cùng tụ tập, âm thanh báo động sẽ tự động vang lên trong phòng điều khiển, chính quyền thành phố sẽ thực hiện các biện pháp giải tán.Thành phố Gwangju cũng sẽ tiến hành kiểm tra trước các khu vực trung tâm thành phố cũng như tăng cường tuần tra. Thành phố có kế hoạch sử dụng các thiết bị đầu cuối của Mạng viễn thông an toàn và thảm họa (PS-LTE) để chia sẻ tình hình hiện trường theo thời gian thực với Cơ quan Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy, đồng thời kiểm soát các khu vực dự kiến ​​có đông người tụ tập bằng camera giám sát.Cơ quan Phòng cháy chữa cháy thành phố Incheon tập trung quản lý 5 khu vực trung tâm. Đội ứng phó khẩn cấp sẽ được thành lập ngay lập tức nếu dự báo có khó khăn về di chuyển do đám đông gia tăng, phối hợp cùng cảnh sát đối phó kịp thời.Tỉnh Bắc Chungcheong sẽ chia sẻ thông tin theo thời gian thực giữa các cơ quan hữu quan, nhưng hiện chưa có địa điểm nào dự kiến tổ chức lễ hội Halloween. Tỉnh Nam Gyeongsang điều hành một đội quản lý đám đông liên quan đến Halloween. Tỉnh Gangwon đang kiểm tra kỹ lưỡng về khả năng các sự kiện Halloween được tổ chức, đặc biệt là ở các khu vực xung quanh trường đại học.