Lễ tưởng niệm một năm thảm họa Itaewon diễn ra tại quảng trường Seoul

Photo : YONHAP News

Đánh dấu tròn một năm xảy ra thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon (quận Yongsan, thủ đô Seoul) ngày 29/10, người dân đã tổ chức sự kiện tưởng niệm quy mô lớn tại quảng trường Seoul trước Tòa thị chính (quận Jung).Từ sáng sớm, người dân đã xếp thành những hàng dài trước bàn thờ tưởng niệm tại đây. Dòng chữ trên băng rôn với nội dung "Ghi nhớ và tưởng niệm, quyết tâm hướng về sự thật", là nỗi lòng của gia quyến những nạn nhân kém may mắn đã ra đi vào một năm về trước.Gia đình các nạn nhân đọc các bức thư bày tỏ nỗi niềm mong nhớ người thân của mình. Người dân tham gia sự kiện đã không thể cầm được nước mắt khi cùng đồng cảm với nỗi đau mất mát mà các gia quyến phải trải qua.Có mặt tại lễ tưởng niệm này, gia đình các nạn nhân qua đời trong thảm họa chìm tàu Sewol (16/4/2014) cũng đã gửi lời an ủi đến gia quyến nạn nhân tai nạn Itaewon. Chủ tịch Ủy ban quản lý Hội đồng gia đình nạn nhân thảm họa chìm tàu Sewol đã động viên các gia quyến vượt qua nỗi đau buồn, mang theo niềm hy vọng và dũng khí để không phụ lòng người thân yêu đang dõi theo trên thiên đường.Người dân Hàn Quốc cũng để lại những mảnh giấy bày tỏ sẽ luôn khắc ghi về thảm họa này, và quyết tâm gầy dựng nên một xã hội an toàn hơn nữa.Một người dân đến từ thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi cho biết bản thân đã tham dự lễ tưởng niệm để tiếp thêm sức mạnh cho những người ở lại, và thể hiện mong ước rằng Hàn Quốc sẽ trở thành một nơi mà người dân có thể an tâm sinh sống.Tại đây, phía gia quyến cũng kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua dự luật đặc biệt về thảm họa giẫm đạp Itaewon.Khi dòng người đông đúc tụ tập về khu phố Itaewon nhân dịp lễ hội Halloween vào ngày 29/10 năm ngoái, một thảm kịch giẫm đạp xảy ra cướp đi sinh mạng của 159 người. Hôm 16/10, gia quyến các nạn nhân đã tổ chức họp báo, tuyên bố khoảng thời gian đặc biệt để tưởng niệm một năm thảm kịch này sẽ diễn ra từ ngày 16-29/10.