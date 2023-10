Photo : YONHAP News

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc công bố báo cáo cho thấy Bình Nhưỡng đã đánh cắp số tiền ảo trị giá 1,7 tỷ USD trong năm ngoái, cao gấp ba lần năm trước đó.Theo đánh giá, miền Bắc đang sử dụng công nghệ mạng ngày càng tinh vi để đánh cắp thông tin và tài sản, nhắm vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực tiền ảo, quốc phòng, năng lượng, y tế.Được biết, nước này thực hiện thủ đoạn tấn công mạng và đưa người lao động sang nước ngoài để huy động vốn phát triển hạt nhân. Để che giấu hành vi này, Bình Nhưỡng đã ngụy tạo cho những người lao động được cử sang làm việc tại công trường ở Nga dưới dạng visa du học.Vào cuối năm 2019, Hội đồng bảo an đã ra lệnh cấm miền Bắc gửi lao động ra nước ngoài, nhằm ngăn chặn nước này kiếm ngoại tệ. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục vi phạm bằng cách đưa người lao động công nghệ thông tin sang Trung Quốc và Lào.Báo cáo còn cho thấy nước này đang liên tục có dấu hiệu vận hành các cơ sở tại bãi thử nghiệm hạt nhân xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong). Đặc biệt, miền Bắc tập trung vào phát triển tên lửa đạn đạo song song với phóng vệ tinh.Ngoài ra, Bình Nhưỡng vẫn đang liên tục né tránh quy định cấm vận bằng cách nhập chế phẩm từ tinh dầu và xuất khẩu than đá. Đáng chú ý là lượng tinh dầu mà nước này đã cung cấp vượt qua mức thông báo chính thức lên Ủy ban cấm vận, với khoảng 25 chiếc tàu chở dầu và 46 lần vận chuyển. Theo dự đoán, vào tháng 5 vừa qua, lượng dầu này có thể đã vượt qua mức hạn định hàng năm mà Liên hợp quốc cho phép.Mặt khác, miền Bắc cũng đang sử dụng phương pháp ngăn chặn hoặc làm nhiễu tín hiệu hệ thống nhận dạng tàu thuyền (AIS) để che giấu các chuyến xuất khẩu than đá trái phép trên biển bằng tàu Trung Quốc.