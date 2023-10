Chính phủ và đảng cầm quyền xúc tiến đưa ra đối sách phòng ngừa tai nạn sau thảm họa Itaewon

Photo : YONHAP News

Sau một năm kể từ thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon (quận Yongsan, thủ đô Seoul), Chính phủ Hàn Quốc, Văn phòng Tổng thống và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân ngày 29/10 đã mở cuộc họp để đưa ra đối sách an toàn nhằm ngăn chặn xảy ra tai nạn tương tự. Trước cuộc họp, những quan chức tham gia đã tiến hành mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số.Phát biểu trước cuộc họp, Thủ tướng Han Duck-soo cho biết sẽ thảo luận về tình hình xúc tiến chính sách tổng hợp củng cố hệ thống an toàn quốc gia trong 10 tháng qua, cũng như nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho người dân bằng cách áp dụng hệ thống dự đoán nguy hiểm dựa trên dữ liệu và phòng bị trước đối với các sự kiện không có đơn vị chủ quản.Thủ tướng Han nêu quyết tâm sẽ tiếp tục kiểm duyệt các đối sách an toàn một cách triệt để và thúc đẩy lập nên các dự luật liên quan để người dân có thể an tâm hơn.Trong buổi họp báo sau cuộc họp, đảng Sức mạnh quốc dân đã nêu ra tầm quan trọng của việc phải có một hệ thống mới quản lý đám đông an toàn để ứng phó với các mối nguy hiểm tại sự kiện bất kể có đơn vị tổ chức hay không.Ngoài ra, các bên cũng nhất trí phải tiếp tục theo dõi củng cố hệ thống chia sẻ dự báo nguy hiểm trên nền tảng số và áp dụng đối sách theo từng lĩnh vực như phổ biến văn hóa an toàn.Liên quan đến việc đảng cầm quyền đề cập đến dự thảo sửa đổi Luật an toàn tai nạn trong khi 4 đảng đối lập thì lại tập trung vào Luật đặc biệt về việc làm sáng tỏ nguyên nhân xảy ra thảm họa Itaewon, phát ngôn viên đảng cầm quyền Park Jung-ha cho biết đảng này vẫn giữ vững lập trường cũ, đồng thời bày tỏ sự bất đồng quan điểm với đảng đối lập.Về phần mình, đảng đối lập Dân chủ đồng hành yêu cầu đảng cầm quyền sớm đồng ý thông qua Luật đặc biệt trên do việc làm rõ và trừng phạt người phụ trách không hề được thực hiện dù vụ việc đã diễn ra gần một năm.