Chính giới Hàn Quốc tuyên thệ kiện toàn, phòng ngừa tái diễn thảm kịch tương tự Itaewon

Photo : YONHAP News

Tại lễ tưởng niệm một năm thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul) được tổ chức tại Thư viện Quốc hội vào ngày 30/10, chính giới Hàn Quốc tuyên thệ sẽ xác định rõ nguyên nhân căn bản dẫn tới thảm họa, nỗ lực kiện toàn về mặt chế độ, pháp lý, không để xảy ra thêm thảm kịch nào khác trong xã hội Hàn Quốc.Đại điện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Yun Jae-ok đánh giá sau một năm, Hàn Quốc đang dần thay đổi từng chút, cảnh giác hơn với những thảm họa, sự cố kiểu mới, nỗ lực để đẩy mạnh hệ thống, hướng dẫn phòng ngừa sớm với sự cố. Ông Yun kêu gọi chính giới tránh sa đà vào tranh cãi chính trị, tiếp tục tìm kiếm các đối sách hiệu quả, đáng tin cậy.Về phần mình, Đại diện đảng đối lập Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Hong Ik-pyo thì hối thúc chính giới cùng đồng lòng để đạt được thỏa thuận và thông qua dự luật đặc biệt về thảm họa giẫm đạp Itaewon, không để các gia quyến chờ đợi thêm nữa.Chủ tịch Ủy ban Hành chính và an toàn thuộc Quốc hội Kim Kyo-heung (đảng Dân chủ đồng hành) cũng nhấn mạnh phải thông qua dự luật đặc biệt tại Quốc hội trong tháng 12. Luật đặc biệt là xuất phát điểm để xây dựng một quốc gia an toàn. Đồng thời, không chỉ dừng lại ở việc truy cứu trách nhiệm hình sự, chính giới phải tìm ra nguyên nhân mang tính cơ cấu trong thảm họa Itaewon.Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo thì nhấn mạnh không có khái niệm "hoàn tất" trách nhiệm của Quốc hội trong việc bảo vệ tính mạng của người dân. Chính giới phải nỗ lực hết sức để đạt được thỏa thuận, thông qua dự luật đặc biệt, bảo vệ tính mạng người dân và tránh tái diễn thảm kịch tương tự.Lễ tưởng niệm trên do Ủy ban Hành chính và an toàn chủ trì, ngoài chính giới còn có sự tham gia của hơn 50 người gồm gia quyến của các nạn nhân đã thiệt mạng và các nạn nhân còn sống trong thảm họa Itaewon. Đại diện gia quyến nạn nhân cũng đề nghị chính giới nỗ lực để thông qua dự thảo luật đặc biệt.