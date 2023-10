Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 31/10 dẫn kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh do hãng vệ tinh thương mại Planet Labs (Mỹ) chụp cảng Rajin của Bắc Triều Tiên vào ngày 27/10 vừa qua, trong đó lại xuất hiện một chiếc tàu dài khoảng 105m ở gần cầu cảng chuyên dụng của miền Bắc.Cảng Rajin nằm gần biên giới Nga-Triều có ba cầu cảng, trong đó hai cầu cảng là do Trung Quốc và Nga thuê, còn lại một nơi là cầu cảng chuyên dụng của Bắc Triều Tiên.Ở cầu cảng mà miền Bắc sử dụng từng xuất hiện chiếc tàu tương tự vào ngày 19 và 23/10. Theo đó, có vẻ như tàu cập cảng với tần suất 4 ngày một lần.Trước đó, Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby ngày 13/10 (giờ địa phương) công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga chở container từ cảng Rajin, khẳng định Bình Nhưỡng đã cung cấp trang thiết bị quân sự và đạn dược tương đương 1.000 container cho Matxcơva.Trong hình ảnh mà NSC công bố, tàu của Nga tới lấy hàng tại cảng Rajin từ ngày 7/9 tới ngày 1/10, di chuyển về cảng Dunay phía Đông nước Nga, sau đó các container này tiếp tục được vận chuyển bằng đường sắt tới kho đạn dược ở thành phố Tikhoretsk miền Đông Nam nước này.Theo giải thích của phía Mỹ, Bắc Triều Tiên bắt đầu viện trợ vũ khí cho Nga trước cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13/9. Tuy nhiên, cả hai nước Nga-Triều đều bác bỏ nghi ngờ giao dịch vũ khí.