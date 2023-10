Chỉ số sản xuất, tiêu dùng và đầu tư đồng loạt tăng do xuất khẩu chíp bán dẫn khởi sắc

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo về "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 9" của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, chỉ số sản xuất, tiêu dùng và đầu tư đều tăng sau 4 tháng, ảnh hưởng từ sự phục hồi trở lại của xuất khẩu chíp bán dẫn.Sản xuất công nghiệp tăng 1,1% so với một tháng trước đó. Lĩnh vực khai thác khoáng sản và ngành dịch vụ đều tăng.Đặc biệt, sản xuất chíp bán dẫn tăng rõ rệt khi điều kiện kinh doanh được cải thiện. Sản lượng bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) và bộ nhớ flash tăng 12,9% so với tháng 8. Sản xuất máy móc thiết bị liên quan cũng tăng hơn 5%.Một quan chức thuộc Cục Thống kê quốc gia cho biết khai thác khoáng sản và sản xuất công nghiệp lần đầu tiên cho thấy sự trở lại đà tăng trong hai tháng liên tiếp kể từ tháng 1/2022, thể hiện rõ sự phục hồi của lĩnh vực khai thác khoáng sản, tức ngành chế tạo.Doanh số bán lẻ thể hiện xu hướng tiêu dùng tăng 0,2% so với tháng 8, trở lại xu hướng tăng sau ba tháng. Doanh thu hàng hóa lâu bền như đồ gia dụng và hàng hóa kém bền như quần áo giảm do ảnh hưởng từ các mặt hàng không bền như thực phẩm, đồ uống và mỹ phẩm.Đầu tư vào thiết bị, như sản xuất chíp bán dẫn và máy bay trong tháng 9 tăng hơn 8% so với tháng trước đó. Như vậy, ba chỉ số chính trong hoạt động công nghiệp là sản xuất, tiêu dùng và đầu tư đều tăng sau 4 tháng kể từ tháng 5.Bộ Kế hoạch và tài chính đánh giá chỉ số công nghiệp có xu hướng hồi phục trong quý III và khả năng cao sẽ tiếp tục khởi sắc trong quý IV, song tiêu dùng trong lĩnh vực hàng hóa vẫn đang "giậm chân tại chỗ". Ngoài ra, cần chú ý về tình trạng đình trệ tiếp diễn của đơn đặt hàng ngành xây dựng.