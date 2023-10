Photo : YONHAP News

Tờ Thời báo New York (Mỹ) và tờ Guardian của Anh ngày 30/10 (giờ địa phương) đưa tin xe tăng và bộ binh của Israel đang tiến vào trung tâm thành phố Gaza từ phía Bắc và phía Nam đường Salah ad-Din. Con đường này nối liền từ cửa khẩu Erez thuộc biên giới giữa Dải Gaza đi cắt qua thành phố Gaza tới biên giới với Ai Cập.Vào ngày 28/10, Israel đã tuyên bố chiến tranh "giai đoạn 2" với Hamas, sau đó phá bỏ hàng rào phía Bắc Dải Gaza, đưa quân tiến vào bên trong giao chiến với Hamas.Tờ Thời báo New York dẫn hình ảnh và video từ vệ tinh, cho thấy quân đội Israel dường như đang tiếp cận thành phố Gaza từ ba hướng, bao gồm cả khu vực biên giới ven biển Địa Trung Hải, phía Tây Bắc Dải Gaza.Bất chấp cộng đồng quốc tế đang hối thúc đình chiến, Israel vẫn tuyên bố sẽ tiến hành tác chiến trên bộ nhằm tiêu diệt Hamas theo đúng kế hoạch. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau cuộc họp Nội các thời chiến ngày 30/10 (giờ địa phương) đã tuyên bố không có đình chiến trên Dải Gaza. Yêu cầu đình chiến không khác nào yêu cầu Israel phải đầu hàng trước Hamas, trước khủng bố và sự tàn bạo.Trong khi đó, Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby ngày 30/10 (giờ địa phương) phát biểu Mỹ không coi đình chiến chiến tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas là câu trả lời đúng đắn lúc này. Theo ông Kirby, việc đình chiến trong giai đoạn hiện nay chỉ có lợi cho Hamas.Ông Kirby cũng nhấn mạnh rằng Israel đang nỗ lực tránh để dân thường trong Dải Gaza bị thiệt hại tới tính mạng.Điều phối viên NSC cho biết một ngày trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Phía Israel đã cam kết sẽ nỗ lực để tăng mạnh lượng hàng hóa viện trợ nhân đạo được phép đưa vào bên trong Dải Gaza. Mục tiêu đầu tiên là cho phép 100 xe tải chở hàng hóa viện trợ vào trong Dải Gaza mỗi ngày. Mục tiêu này có thể đạt được trong vài ngày tới.