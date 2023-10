Bắc Triều Tiên liên tiếp rút cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài về nước

Photo : YONHAP News

Liên quan tới việc Bắc Triều Tiên đóng cửa một loạt các cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài, như Đại sứ quán ở Uganda, Angola, Tổng lãnh sự quán ở Hong Kong, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 31/10 phỏng đoán điều này là do miền Bắc khó duy trì hoạt động của các cơ quan này vì gặp khó khăn trong vấn đề huy động ngoại tệ bởi lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế.Quan chức này nhận định miền Bắc đang chật vật để duy trì quan hệ ngoại giao tối thiểu với các nước có quan hệ hữu hảo truyền thống, thể hiện rõ tình trạng kinh tế khó khăn của nước này.Quan chức ngoại giao miền Bắc thường lợi dụng đặc quyền được miễn trách nhiệm và "túi ngoại giao" để thực hiện các hành vi giao dịch thương mại cả thông thường và trái phép, như buôn lậu, vừa nhằm lấy nguồn kinh phí duy trì hoạt động Đại sứ quán, vừa đóng góp một khoản tiền nhất định về cho đất nước.Với trường hợp các cơ quan ngoại giao đóng tại châu Phi, nước này cử nhân lực y tế như bác sĩ, y tá, hay nhân lực đúc tượng đồng thuộc Xưởng Nghệ thuật Mansudae (Mansudae Art Studio) và nhân lực xây dựng khác, để thu ngoại tệ, vi phạm lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Tuy nhiên, do cộng đồng quốc tế đang ngày càng siết chặt cấm vận, nên các dự án thu ngoại tệ này của miền Bắc gặp trở ngại, có thể chính là lý do khiến nước này phải đóng cửa cơ quan ngoại giao.Theo thông tin mà Chính phủ nắm bắt được, Bắc Triều Tiên hiện có tổng cộng 53 cơ quan đóng tại nước ngoài, trong đó có 47 Đại sứ quán, 3 Tổng lãnh sự quán và 3 phái bộ ngoại giao. Nếu nước này đóng cửa cơ quan ngoại giao tại Angola, Uganda, Hong Kong thì chỉ còn lại 50 nơi.