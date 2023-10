Điện tử Samsung đạt lợi nhuận kinh doanh 1,8 tỷ USD trong quý III

Photo : YONHAP News

Hãng Điện tử Samsung ngày 31/10 công bố số liệu sơ bộ về kết quả kinh doanh quý III năm nay, trong đó lợi nhuận kinh doanh của hãng đạt 2.433,6 tỷ won (1,8 tỷ USD).Mặc dù lợi nhuận kinh doanh quý III giảm 78% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn cao hơn 32% so với dự báo từ thị trường. Đây là quý đầu tiên Samsung đạt lợi nhuận ở ngưỡng tỷ USD trong năm 2023. Trong quý I và quý II trước đó, hãng chỉ đạt lợi nhuận ở ngưỡng 600 tỷ won (444,4 triệu USD).Trong quý III, mảng Giải pháp thiết bị (Device Solutions) gồm lĩnh vực chíp bán dẫn vẫn thua lỗ lớn 3.750 tỷ won (2,78 tỷ USD), ba quý thua lỗ liên tiếp. Lĩnh vực này đã thua lỗ tổng cộng 12.690 tỷ won (9,4 tỷ USD) từ đầu năm. Tuy nhiên, mức thua lỗ quý III đã giảm 600 tỷ won (444,4 triệu USD) so với quý II, nhờ giá bán bình quân bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) tăng và lượng xuất hàng tăng. Thị trường kỳ vọng kết quả kinh doanh mảng chíp bán dẫn sẽ được cải thiện trong quý IV, khi nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tăng và đơn giá chíp nhớ tăng.Mảng Trải nghiệm thiết bị (Device Experience - DX), đạt doanh thu 44.200 tỷ won (USD) và lợi nhuận 3.730 tỷ won (USD) trong quý III.Mảng Trải nghiệm di động (Mobile Experience - MX) vẫn tiếp tục đà tăng trưởng vững chắc trong quý III nhờ doanh số các mẫu smartphone, máy tính bảng, sản phẩm đeo trên người (Wearable) tăng.Doanh thu mảng màn hình (SDC) đạt 8.220 tỷ won (6,09 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 1.940 tỷ won (1,44 tỷ USD).