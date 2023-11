Miền Bắc đóng cửa Đại sứ quán ở Tây Ban Nha

Photo : YONHAP News

Theo công hàm được Đảng Cộng sản nhân dân Tây Ban Nha (PCPE) đăng tải trên trang chủ vào ngày 1/11, Quyền Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Tây Ban Nha So Yun-sok ngày 26/10 đã thông báo về việc đóng cửa Đại sứ quán. Trong thời gian tới, nghiệp vụ của Đại sứ quán miền Bắc tại Tây Ban Nha sẽ do Đại sứ quán nước này ở Ý tiếp quản. Tuy nhiên, nội dung công hàm không nêu rõ lý do Bắc Triều Tiên quyết định rút cơ quan ngoại giao khỏi Tây Ban Nha.Tây Ban Nha và Bắc Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2001, tuy nhiên phải tới năm 2013, miền Bắc mới lập Đại sứ quán tại thủ đô Madrid. Tới năm 2017, Chính phủ Tây Ban Nha đã chỉ định Đại sứ Bắc Triều Tiên Kim Hyok-chol là "nhân vật không được chào đón về mặt ngoại giao", yêu cầu ông này phải rời Tây Ban Nha.Do vị trí Đại sứ bị trục xuất, nên Đại sứ quán miền Bắc tiếp tục hoạt động mà không có người lãnh đạo. Năm 2019, một tổ chức chống đối miền Bắc có tên là "Triều Tiên tự do" (Free Joseon) đã đột nhập vào Đại sứ quán, ăn trộm máy tính, USB và điện thoại di động.Về việc Bình Nhưỡng rút một loạt cơ quan ngoại giao tại nước ngoài về nước, như tại Uganda, Angola, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc phân tích miền Bắc đang gặp khó khăn trong việc huy động ngoại tệ do bị cộng đồng quốc tế siết chặt cấm vận, nên khó duy trì hoạt động của các cơ quan này.