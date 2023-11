Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 của Hàn Quốc tăng trở lại sau 13 tháng

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/11 công bố kim ngạch xuất khẩu tháng 10 năm nay đạt 55,09 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu ghi nhận mức tăng sau 13 tháng.Xét theo số ngày làm việc, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày đạt 2,62 tỷ USD, tiếp tục xác lập kỷ lục mới sau tháng 9.Lượng hàng hóa xuất khẩu cũng tăng mạnh tới 14,2%, hai tháng tăng liên tiếp.Trong đó, mặt hàng xuất khẩu chủ lực là xe ô tô tăng 19,8%, đà tăng 16 tháng liên tiếp; máy móc thông thường tăng 10,4%, tăng liên tục trong 7 tháng; điện tử gia dụng tăng 5,8%, tăng 5 tháng liên tiếp; tàu thuyền tăng 101,4%, màn hình tăng 15,5%, mức tăng tiếp tục trong ba tháng.Một trong 4 mặt hàng xuất khẩu chủ lực là chế phẩm dầu mỏ cũng ghi nhận mức tăng 18%, chuyển sang xu hướng tăng sau 8 tháng, được phân tích là nhờ giá thành sản phẩm tăng, nhu cầu xăng và dầu diesel tăng.Xuất khẩu chíp bán dẫn tiếp tục có những thay đổi tích cực và ghi nhận mức giảm thấp nhất kể từ sau tháng 8 năm nay là 3,1%.Xét theo khu vực, xuất khẩu sang Mỹ, châu Á và Nhật Bản tăng; trong khi xuất khẩu sang thị trường lớn nhất là Trung Quốc tiếp tục giảm.Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu tháng 10 đạt 53,46 tỷ USD, giảm 9,7%, do nhập khẩu năng lượng như khí đốt và than đá giảm hơn 20%.Theo đó, cán cân thương mại tháng 10 thặng dư 1,64 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư kéo dài 5 tháng, kể từ tháng 6.