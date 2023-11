Seoul và Tokyo thảo luận phương án bình ổn chuỗi cung ứng nguyên vật liệu cốt lõi

Photo : KBS News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul và Tokyo hôm 1/11 đã tổ chức "Đối thoại an ninh kinh tế" Hàn-Nhật lần ba theo hình thức trực tuyến.Đại diện phía Hàn Quốc là Thư ký An ninh kinh tế thuộc Văn phòng Tổng thống Wang Yun-jong, phía Nhật Bản là Cố vấn Nội các thuộc Vụ An ninh quốc gia Văn phòng Thủ tướng Takamura Yasuo. Hai bên đã thảo luận về các phương án bình ổn chuỗi cung ứng nguyên vật liệu cốt lõi trong chíp bán dẫn, pin và khoáng sản trọng tâm, hợp tác về công nghệ mới nổi và cốt lõi, phối hợp bảo hộ công nghệ.Đặc biệt, Seoul và Tokyo nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ để xây dựng biện pháp ứng phó trong tương lai, dựa trên phân tích về ảnh hưởng đối với xu hướng và triển vọng của chuỗi cung ứng nguyên vật liệu cốt lõi.Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, hai nước nhất trí tăng cường phối hợp trong lĩnh vực an ninh kinh tế với tư cách là đối tác cùng theo đuổi lợi ích chung, trong bối cảnh khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu do cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung và tranh chấp quốc tế.