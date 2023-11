Bắc Triều Tiên lùi lịch phóng lần ba vệ tinh trinh sát quân sự

Photo : YONHAP News

Theo hình ảnh vệ tinh chụp bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây của Bắc Triều Tiên ngày 29/10 vừa qua, bệ phóng bị che chắn bởi một kết cấu di động, không thấy xuất hiện dấu hiệu của xe cộ.Miền Bắc từng tuyên bố sẽ phóng lần ba vệ tinh trinh sát quân sự trong tháng 10. Tuy nhiên, cho tới ngày 31/10, nước này vẫn không có dấu hiệu gì đặc biệt.Người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Lee Seong-jun cho biết quân đội vẫn đang theo sát các động thái chuẩn bị phóng vệ tinh trinh sát của Bình Nhưỡng, nhưng khó để đưa ra phỏng đoán về thời điểm phóng cụ thể.Có vẻ như Bắc Triều Tiên lùi thời điểm phóng do lỗi kỹ thuật nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu của nước này. Thêm vào đó, việc hợp tác về công nghệ vệ tinh với Nga, nội dung được lãnh đạo Nga-Triều nhất trí trong hội nghị thượng đỉnh tháng 9, cũng là một biến số ảnh hưởng tới lịch phóng của Bình Nhưỡng.Cơ quan tình báo Hàn-Mỹ nhận định miền Bắc vẫn đang tiếp tục thử nghiệm động cơ tên lửa đẩy. Khả năng cao Nga đã cung cấp công nghệ cho miền Bắc trong quá trình này.Giáo sư Yang Mu-jin thuộc Đại học nghiên cứu Bắc Triều Tiên cho rằng trong lần phóng thứ ba, miền Bắc phải áp dụng những công nghệ mà Nga cung cấp. Do đó, nước này phải nỗ lực hơn bao giờ hết, bởi lo ngại sẽ tiếp tục thất bại dù được Matxcơva chuyển giao công nghệ. Theo đó, Bắc Triều Tiên sẽ bỏ qua thể diện, đặt ưu tiên hàng đầu vào việc phóng thành công, dành thời gian đầy đủ để chuẩn bị cho vụ phóng lần ba.Quân đội Hàn Quốc dự kiến sẽ phóng vệ tinh trinh sát số 1 tự phát triển vào cuối tháng 11. Do đó, vẫn còn khả năng Bình Nhưỡng điều chỉnh lịch phóng để không bị tụt hậu trong cuộc đua phóng vệ tinh với Seoul.