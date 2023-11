Cảnh sát biển Hàn Quốc viện trợ Việt Nam xuồng tuần tra cao tốc

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc ngày 13/10 đã bàn giao hai xuồng tuần tra cao tốc và hai motor nước cho Bộ Công an Việt Nam tại khu vực cảng Chùa Vẽ, thành phố Hải Phòng. Hai tàu cao tốc này từng được Cảnh sát biển Hàn Quốc sử dụng để giám sát tàu cá trái phép trên biển Tây và hoạt động cứu hộ khẩn cấp khi xảy ra sự cố trên biển.Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập, Cảnh sát biển Hàn Quốc đang mở rộng hợp tác với các nước để tăng cường năng lực bảo vệ chủ quyền và an toàn trên biển. Cơ quan này đã duy trì quan hệ hợp tác 16 năm với Cảnh sát biển Việt Nam, và bắt đầu hợp tác với cả Bộ Công an nước này từ năm ngoái.Tháp tùng Tổng thống Yoon Suk-yeol trong chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam vào tháng 6 năm nay, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát biển Kim Jong-uk đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm, cam kết sẽ tặng Việt Nam xuồng tuần tra cao tốc và trang thiết bị.Bộ Công an Việt Nam dự kiến sẽ bố trí xuồng cao tốc và motor nước nói trên cho lực lượng Cảnh sát Thủy, cơ quan phụ trách trị an trên các tuyến đường thủy nội địa, để bố trí tuần tra trên các nhánh sông Cửu Long.Bộ Công an Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tuần tra các tuyến đường thủy nội địa, có tổng chiều dài lên tới 41.900 km, do thiếu trang thiết bị.