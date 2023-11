Đại hội đồng Hiệp hội Phát thanh truyền hình châu Á-Thái Bình Dương họp tại Seoul

Photo : YONHAP News

Đại hội đồng Hiệp hội Phát thanh truyền hình châu Á-Thái Bình Dương (ABU) khóa 60 đang họp tại Seoul từ ngày 28/10 tới ngày 1/11.ABU là một tổ chức quốc tế quy mô lớn nhất ở lĩnh vực phát thanh và truyền hình. Chủ đề của khóa họp năm nay là về tính bền vững. Đại biểu các nước đã tiến hành thảo luận về chiến lược sinh tồn của ngành phát thanh và truyền hình trong môi trường đang thay đổi nhanh chóng, phương thức thực hiện chiến lược một cách thân thiện với môi trường.Quyền Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) Kim Deouk-jae nhấn mạnh chủ đề "Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?" (What Comes Next?) của khóa họp Đại hội đồng ABU lần này là một câu hỏi căn bản, nhằm tìm ra giải pháp về tính bền vững của ngành phát thanh và truyền hình.Những người tham gia đồng tình rằng sự mở rộng nền tảng phát thanh và truyền hình đang tạo ra một cuộc cạnh tranh vô hạn, nhưng rốt cuộc đáp án nằm ở chính các nội dung chất lượng cao.Quyền Chủ tịch ABU Yan Chengseng nhấn mạnh tất cả các hãng phát thanh và truyền hình phải nỗ lực hết sức để nâng cao chất lượng nội dung.Trước thềm lễ khai mạc Đại hội đồng, đại diện của 65 nước trên toàn thế giới đã tới tham quan studio thực tế mở rộng (XR) ứng dụng công nghệ tối tân của KBS, đồng thời trực tiếp tới thăm trường quay Music Bank, nơi thể hiện rõ sức nóng của K-pop.Một quan chức KBS giới thiệu Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dựng lại các video trước đây sang phiên bản màu. Ngoài ra, đài cũng ứng dụng cả các công nghệ độ nét siêu cao (UHD) và công nghệ thực tế mở rộng (XR).Để chuẩn bị khóa họp Đại hội đồng ABU được tổ chức tại Seoul sau 11 năm lần này, Đài KBS đã nỗ lực tổ chức theo hình thức thân thiện môi trường, giảm thiểu rác thải. Ngoài ra, đài cũng tổ chức các chương trình về trải nghiệm văn hóa và công nghệ, những thế mạnh của Hàn Quốc.Bên lề khóa họp của Đại hội đồng còn diễn ra lễ hội âm nhạc ABU, với sự tham gia của các ca sĩ đại diện từ 11 nước như Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia.