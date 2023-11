Giá tiêu dùng tháng 10 tăng ở mức lớn nhất sau 7 tháng

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/11 công bố báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 10". Trong tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng Hàn Quốc đạt 113,37 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, quay trở lại mức tăng kỷ lục sau 7 tháng.Điều này được phân tích là do ảnh hưởng từ giá nông sản và giá dầu. Giá nông sản tăng 13%, mức tăng lớn nhất sau 29 tháng, trong đó giá táo tăng 70%, rau xà lách tăng 40%, giá hành tăng hơn 24%. Chính phủ dự báo giá rau củ sẽ dần ổn định trở lại do sắp bước vào mùa thu hoạch.Một quan chức Cục Thống kê nhận định thông thường điều kiện thời tiết tháng 10 có phần khá hơn so với tháng 9 dẫn đến xu hướng giá nông sản giảm, nhưng năm nay do nhiệt độ tăng giảm bất thường so với năm ngoái nên mức giảm không là bao.Giá dầu quốc tế bất ổn cũng là yếu tố khiến lạm phát gia tăng. Giá dầu mỏ đã từng giảm đáng kể trong tháng 7 (26%), tháng 8 (11%) và tháng 9 (4,9%) nhưng chững lại ở mức 1,3% trong tháng 10.Phí dịch vụ công cộng tăng 2,2% do ảnh hưởng từ việc tăng giá vé tàu điện ngầm và xe bus; quần áo và giày dép cũng tăng hơn 8%, mức tăng cao nhất sau 31 năm kể từ năm 1992.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) dự đoán ​​xu hướng giá tiêu dùng trong thời gian tới sẽ vượt xa mức dự báo được đưa ra vào tháng 8, xét tới dòng chảy của giá dầu và giá nông sản gần đây. Theo đó, Chính phủ có kế hoạch cung cấp 10.000 tấn rau củ nguyên liệu muối kimchi Kimjang, đổ khoản ngân sách lớn nhất từ ​​trước đến nay là 24 tỷ won (17,8 triệu USD) để hỗ trợ giảm giá nông sản.