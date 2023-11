Diễn đàn Vũ trụ Hàn-Mỹ sắp diễn ra tại Seoul

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ cùng với Bộ Ngoại giao Mỹ mở "Diễn đàn Vũ trụ Hàn-Mỹ" tại Seoul trong hai ngày 6-7/11, nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập mối quan hệ đồng minh.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lim Soo-suk trong buổi họp báo thường kỳ ngày 2/11 cho biết diễn đàn lần này là cơ hội để tìm ra phương án tăng cường hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Hàn Quốc và Mỹ thông qua các cuộc thảo luận toàn diện liên quan đến vũ trụ, bao gồm cả ngoại giao không gian, an ninh, thăm dò và hợp tác kinh tế.Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin sẽ có bài phát biểu khai mạc và giới thiệu liên minh Hàn-Mỹ đang mở rộng thành liên minh vũ trụ. Diễn đàn có sự tham dự của Tổng thư ký Hội đồng Vũ trụ quốc gia Nhà Trắng Chirag Parikh, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Philip Goldberg và Tổng tham mưu trưởng Không quân Lee Young-soo.Một quan chức của Bộ Ngoại giao cho biết cuộc gặp này là kết quả của các cuộc thảo luận tại Đối thoại không gian dân sự Hàn-Mỹ lần thứ 3 được tổ chức vào cuối năm ngoái. Là đồng minh, Seoul và Washington nhất trí về sự cần thiết trong hợp tác chiến lược không gian ngoài vũ trụ, nơi đang trở thành một không gian phức tạp về ngoại giao, an ninh và kinh tế.Tiếp đó, các chuyên gia hai nước sẽ cùng thảo luận chuyên sâu về nhiều nghị sự khác nhau bao gồm hợp tác ngoại giao không gian giữa Hàn Quốc và Mỹ vì sự bền vững của vũ trụ, hợp tác không gian ở cấp độ an ninh quốc gia, thăm dò Mặt trăng và sao Hỏa.