Tổng thống Yoon Suk-yeol thảo luận với lãnh đạo các nước về an toàn trí tuệ nhân tạo

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tham dự trực tuyến Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về an toàn trí tuệ nhân tạo (AI), được tổ chức tại Anh vào ngày 2/11 (giờ địa phương). Tại hội nghị, Tổng thống đã thảo luận về phương án hợp tác toàn cầu nhằm sử dụng và quản trị trí tuệ nhân tạo một cách an toàn.Ông Yoon chỉ ra rằng khoảng cách kỹ thuật số đang làm sâu sắc thêm khoảng cách về kinh tế, tin tức giả tràn lan đang làm thu hẹp tự do, có thể đe dọa tới hệ thống tự do dân chủ như bầu cử.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh kỹ thuật số phải đóng góp vào việc mở rộng tự do và phúc lợi cho con người, không được đe dọa tới sự an toàn của cá nhân và xã hội. Ưu đãi từ kỹ thuật số phải được san sẻ đều cho toàn xã hội.Tổng thống đã chia sẻ với lãnh đạo các nước tham gia hội nghị về "Tuyên ngôn quyền kỹ thuật số" (Digital Bill of Rights) của Chính phủ Hàn Quốc, khẳng định Seoul sẽ tích cực đóng góp cho việc quản trị AI toàn cầu.Văn phòng Tổng thống cho biết sẽ cân nhắc đầy đủ ý kiến của các nước đưa ra tại hội nghị lần này, để tiếp tục thảo luận, chuẩn bị cho "Hội nghị thượng đỉnh mini" đồng tổ chức với Anh sau 6 tháng nữa.Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về an toàn trí tuệ nhân tạo do Anh tổ chức tại Bletchley Park, với sự tham gia của hơn 100 người, gồm lãnh đạo thượng đỉnh các nước lớn, quan chức cấp cao các doanh nghiệp hàng đầu thế giới về AI, giới học giả. Đây là cơ hội đầu tiên để cộng đồng quốc tế cùng thảo luận về an toàn trí tuệ nhân tạo.