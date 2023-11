Photo : YONHAP News

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đã chính thức xả lần ba nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển từ 10 giờ 30 phút ngày 2/11.Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã tiến hành kiểm tra tại chỗ vào cùng ngày, thông báo rằng nồng độ phóng xạ tritium trong nước thải thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn cho phép. Hoạt động xả thải đang diễn ra theo đúng kế hoạch và không có vấn đề gì về kỹ thuật.Dữ liệu về lượng xả thải do TEPCO cung cấp cho IAEA theo thời gian thực cũng cho thấy nồng độ tritium trong nước thải sau khi được pha loãng là 188 Bq/lít tính đến 7 giờ 50 phút (giờ Nhật Bản). Con số này thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn tại Nhật Bản là 1.500 Bq/l, và tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là 10.000 Bq/l.Kể từ tháng 8, Nhật Bản đã bắt đầu hai đợt xả ra biển nước thải bị nhiễm xạ được lưu trữ trong các bể chứa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 sau khi xử lý với thiết bị khử đa nguyên tử (ALPS) và pha loãng với nước biển, mỗi đợt khoảng 7.800 tấn nước.Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc cho biết đang tiến hành theo dõi dữ liệu xả thải và cử chuyên gia của Viện An toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc (KINS) đến Fukushima để xác nhận và kiểm tra về đợt xả thải thứ ba của Tokyo.