Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 2/11 đã mở cuộc họp của Ủy ban Bồi thường, hỗ trợ nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc.Cơ quan này quyết định công nhận các nạn nhân bị chính quyền miền Bắc giam giữ dài hạn cũng là "nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc", chi trả tiền an ủi cho phía gia đình.Hiện tại, có 6 công dân Hàn Quốc đang bị giam giữ dài hạn tại Bắc Triều Tiên, trong đó có một số nhà truyền giáo như Kim Jeong-wook. Chính phủ Hàn Quốc quyết định chi trả tiền an ủi cho 4 người có gia đình tại Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc cấp tiền an ủi cho gia đình của những người bị miền Bắc giam giữ. Số tiền an ủi là khoảng từ 15 triệu won (11.360 USD) tới 20 triệu won (15.150 USD) tùy theo thời gian bị giam giữ.Trước đó, chính quyền miền Bắc đã tuyên mức án nặng với 6 người Hàn Quốc, trong đó có nhà truyền giáo Kim Jeong-wook. Ông này đã bị giam giữ hơn 10 năm, hiện chưa rõ tình trạng sống chết ra sao.Quan chức Bộ Thống nhất cho biết trong thời gian tới, Bộ sẽ hợp tác với khối tư nhân để giải quyết vấn đề nạn nhân bị miền Bắc giam giữ, bắt cóc, tù nhân chiến tranh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để tăng cường sự quan tâm về vấn đề này cả trong và ngoài nước.