Hàn Quốc đón đợt rét đột ngột từ ngày 7/11

Mưa và gió mạnh ở hầu hết các địa phương trên toàn Hàn Quốc trong đêm ngày 5/11, rạng sáng ngày 6/11 khiến những hạt mưa bị gió thổi bay theo chiều ngang, cây cối rung chuyển dữ dội.Các nhân viên Cơ quan Phòng cháy chữa cháy đã giải cứu những người câu cá bị cô lập do nước mưa dâng cao tại thành phố Incheon và một người dân bị mắc kẹt trong dòng nước lũ tại thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi).Những thiệt hại do cây cối, công trình bị đổ do gió mạnh xảy ra ở nhiều nơi. Cho đến sáng ngày 6/11, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy cho biết đã triển khai hỗ trợ thoát nước cho 45 nơi và giải quyết an toàn 298 trường hợp thiệt hại do gió mạnh trên toàn quốc.Mưa đã ngừng rơi từ chiều ngày 6/11 tại hầu hết các tỉnh thành, song dự báo gió sẽ tiếp tục giật mạnh cho đến sáng hôm sau, có lúc vào khoảng 20 m/s. Chính phủ đã ban hành cảnh báo gió mạnh tại nhiều khu vực đất liền trên toàn quốc, cảnh báo sóng lớn cho toàn bộ vùng biển. Người dân phải chú ý kiểm tra tại các cơ sở như nhà kính, băng rôn và cẩn thận an toàn khi làm việc ngoài trời.Sau khi mưa tạnh, khối không khí lạnh tràn vào khiến nhiệt độ giảm đáng kể. Dự báo nhiệt độ ở thủ đô Seoul sáng ngày 7/11 sẽ giảm hơn 10 độ C so với sáng hôm trước, xuống còn 3 độ C; tại tỉnh Gangwon có nơi sẽ xuống dưới âm độ C.Theo đó, cảnh báo rét đậm đã được đưa ra đối với các khu vực miền núi tỉnh Gangwon; cảnh báo chú ý rét đậm đã được ban hành đối với một số khu vực ở Seoul, phía Bắc và phía Đông tỉnh Gyeonggi, khu vực Yeongseo (gồm các địa phương phía Tây tỉnh Gangwon) và tỉnh Bắc Chungcheong.Trận tuyết đầu mùa trong năm 2023 cũng được dự báo sẽ xảy ra ở một số khu vực như phía Bắc tỉnh Gyeongi và Gangwon. Ngoài ra, do nhiệt độ cảm nhận sẽ thấp hơn nhiệt độ thực tế do gió mạnh đột ngột ùa về, nhóm người dễ mắc bệnh như người già cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe.