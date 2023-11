Ngành công nghệ Hàn Quốc chuyển hướng sang thị trường Trung Đông và Đông Nam Á

Photo : YONHAP News

Các hãng công nghệ lớn Hàn Quốc đang hướng sự quan tâm vào thị trường nước ngoài, do sự bão hòa thị trường trong nước và tranh cãi xâm phạm quyền buôn bán của tiểu thương.Từ tháp Namsan (N Seoul Tower) cho đến đại lộ Gangnam, khắp các nơi tại Seoul được tái hiện nguyên trạng trên không gian ảo. Kỹ thuật sao chép và dựng lại không gian có thực bằng 3D này tên là "Digital Twin" (tạm dịch là "Song sinh kỹ thuật số"), được sử dụng trong nhiều lĩnh vực đa dạng từ công nghệ tự lái cho đến phòng ngừa thảm họa.Ả-rập Xê-út đã thể hiện sự hứng thú với công nghệ này, và ký kết hợp đồng trị giá 135 tỷ won (103,9 triệu USD) với hãng Naver của Hàn Quốc để thực hiện dự án chuyển đổi 5 đô thị tại Ả-rập Xê-út thành không gian kỹ thuật số.Một quan chức của Naver Labs cho biết kỹ thuật này sẽ được ứng dụng trước vào việc theo dõi hoặc quy hoạch đô thị tại Ả-rập Xê-út. Nếu ứng dụng cả công nghệ 3D tinh xảo thì kỹ thuật trên có thể thực hiện mô phỏng cả lũ lụt.Gần đây, hãng viễn thông KT đã cho ra mắt chương trình trí tuệ nhân tạo (AI) siêu khổng lồ và tấn công thị trường Đông Nam Á bằng sự phát triển mô hình tiếng Thái. Ưu điểm của thị trường này là dân số trung vị trẻ với độ tuổi bình quân là 30 tuổi, cùng với ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Hàn Quốc.Theo Quan chức của Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), dân số tiêu thụ kỹ thuật số tại Đông Nam Á là 460 triệu người. Thêm vào đó, tỷ lệ phổ cập internet ở thị trường Đông Nam Á cũng đang tăng với tốc độ chóng mặt, một trong những yếu tố quan trọng để phát triển thị trường số.Ngoài ra, ngành công nghệ tài chính hoặc bảo an mạng, một trong những nhu cầu cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi sang kỹ thuật số, cũng là những lĩnh vực được các công ty Hàn Quốc hướng đến.Giám đốc một công ty bảo an mạng đã tiến vào thị trường Ả-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) dự đoán sự chuyển đổi công nghệ tại Trung Đông sẽ phát triển mạnh mẽ hơn hết.Chính phủ Hàn Quốc cũng đang nhận định khu vực Trung Đông và Đông Nam Á là hai thị trường trọng điểm trong xuất khẩu kỹ thuật số, và có kế hoạch sẽ tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp.