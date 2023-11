Chương trình tham quan Bàn Môn Điếm vẫn chưa được nối lại sau hơn 100 ngày đình chỉ

Photo : YONHAP News

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) vào ngày 5/11, các cuộc thảo luận giữa Chính phủ Hàn Quốc và Liên hợp quốc về việc nối lại chương trình tham quan làng đình chiến Bàn Môn Điếm chưa hề bắt đầu, dù đã hơn 100 ngày trôi qua kể từ khi chương trình tham quan bị đình chỉ.Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc là cơ quan có thẩm quyền đối với Khu vực an ninh chung (JSA) ở Bàn Môn Điếm, đã cho đình chỉ hoàn toàn các chuyến tham quan nơi này từ ngày 18/7 sau vụ binh sĩ Mỹ Travis King vượt qua đường ranh giới quân sự và đào tẩu sang Bắc Triều Tiên.Thông qua quốc gia trung gian là Thụy Điển và những nỗ lực của Washington, Travis King đã được Bình Nhưỡng trao trả về nước vào cuối tháng 9, nhưng đã hơn một tháng trôi qua các chuyến tham quan Khu vực an ninh chung vẫn bị đình chỉ. Trong khi đó, UNC vẫn tiếp tục tổ chức các sự kiện riêng như kỷ niệm ngày ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953) và nối lại các chuyến đi tham quan đặc biệt có mời khách quý.Trước khi binh sĩ Travis King đào tẩu sang miền Bắc qua Khu vực an ninh chung, chương trình tham quan làng đình chiến Bàn Môn Điếm được tổ chức 4 ngày/tuần, mỗi ngày tiếp 6 đoàn.Trung tâm hỗ trợ tham quan Bàn Môn Điếm của Bộ Thống nhất, nơi quản lý chuyến đi với đối tượng là người Hàn Quốc, được cho là đã nhận được khoảng 20 cuộc gọi mỗi ngày hỏi về thời điểm các chuyến tham quan được nối lại. Trước kia, bất kỳ ai cũng có thể đăng ký tham quan khu vực này thông qua trang chủ của trung tâm.Một quan chức của Bộ Thống nhất giải thích do bộ phận phụ trách các chuyến tham quan Bàn Môn Điếm được thay đổi sau khi Bộ Thống nhất tái cơ cấu nhân sự, nên cần có thời gian để bàn giao nhiệm vụ cũng như xem xét việc nối lại các chuyến tham quan. Bộ cho rằng vấn đề của binh sĩ Mỹ đã được giải quyết xong và UNC cũng đang tổ chức các chuyến tham quan đặc biệt nên việc nối lại chuyến tham quan cho người dân bình thường cũng sớm được thực hiện trong tương lai gần sau khi thảo luận lịch trình với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc.