Seoul, Washington và Tokyo thành lập nhóm thảo luận an ninh mạng cấp cao

Photo : YONHAP News

Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 6/11 cho biết ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đã bắt tay vào thành lập nhóm thảo luận an ninh mạng cấp cao.Nhóm thảo luận này mang mục đích lập ra các phương án ngăn chặn hoạt động tấn công mạng nhằm đánh cắp tiền để phát triển vũ khí của Bắc Triều Tiên, bao gồm vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD). Cùng với đó, ba nước cũng xúc tiến nâng cao năng lực ứng phó chung một cách thực tiễn đối với các hành vi khiêu khích về an ninh mạng toàn cầu.Seoul, Washington và Tokyo đã nhất trí sẽ tiến hành cuộc họp định kỳ của nhóm thảo luận an ninh mạng cấp cao theo từng quý. Việc thành lập cơ chế chung này là nhằm thực hiện biện pháp ứng phó với vấn đề miền Bắc mà lãnh đạo ba nước đã thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 8 tại Trại David (Camp David) ở bang Maryland, MỹNhân chuyến thăm Mỹ hôm 31/10 (giờ địa phương), Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Yin Seong-hwan đã gặp gỡ Phó Cố vấn an ninh quốc gia Anne Neuberger thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Nhà trắng (NSC), Phó Vụ trưởng Vụ An ninh quốc gia Nhật Bản Ichikawa Keiichi, và nhất trí thành lập cơ chế thảo luận ba bên.Ngoài ra, Chính phủ Seoul cũng thể hiện sự đồng cảm trong việc ứng phó chung trước các mối uy hiếp về an ninh mạng giữa Hàn Quốc và Australia. Hai nước đã quyết định sẽ lập nhóm công tác và trao đổi về phương án hợp tác cụ thể.Theo Văn phòng An ninh quốc gia, Hàn Quốc đang tìm kiếm những phương án hợp tác đa dạng để xúc tiến liên tục việc phối hợp với các nước cùng chia sẻ giá trị tự do dân chủ như Mỹ, Nhật Bản và Australia. Từ đó, Seoul kỳ vọng rằng sẽ ngăn chặn được các mối đe dọa tiềm ẩn về mạng từ các nhóm tin tặc quốc tế.