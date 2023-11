Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 2,3 tỷ USD cổ phiếu Hàn Quốc trong tháng 10

Photo : YONHAP News

Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) ngày 7/11 công bố số liệu cho biết trong tháng 10, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3.112 tỷ won (2,38 tỷ USD) cổ phiếu niêm yết trong nước, ba tháng bán ròng liên tiếp. Trong đó có 2.611 tỷ won (2 tỷ USD) là trên sàn giao dịch KOSPI, và 501 tỷ won (383,6 triệu USD) là trên sàn giao dịch KOSDAQ.Xét theo quốc gia, nhà đầu tư Na Uy và Singapore mua ròng lần lượt 600 tỷ won (459,4 triệu USD) và 400 tỷ won (306,3 triệu USD). Ngược lại, nhà đầu tư Anh và Luxembourg bán ròng lần lượt 800 tỷ won (612,5 triệu USD) và 500 tỷ won (382,8 triệu USD).Tính tới cuối tháng trước, nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tổng cộng 624.800 tỷ won (478,4 tỷ USD) cổ phiếu niêm yết tại Hàn Quốc, chiếm 27,2% giá trị vốn hóa thị trường. Tính theo giá trị sở hữu thì lượng cổ phiếu nằm trong tay các nhà đầu tư nước ngoài đã giảm đi 38.900 tỷ won (29,8 tỷ USD) so với một tháng trước.Tại thị trường trái phiếu, nhà đầu tư nước ngoài đã thu hồi ròng 696 tỷ won (532,9 triệu USD) trái phiếu niêm yết, trong đó mua ròng 5.199 tỷ won (4 tỷ USD) trái phiếu và tất toán 5.895 tỷ won (4,51 tỷ USD) trái phiếu đáo hạn.Tính tới cuối tháng 10, người nước ngoài sở hữu 241.600 tỷ won (185 tỷ USD) trái phiếu niêm yết trong nước, giảm 800 tỷ won (612,5 triệu USD), chiếm 9,7% trái phiếu được niêm yết.Trong một tin liên quan khác, Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) lúc 11 giờ 48 phút 53 giây trưa ngày 7/11 đã kích hoạt cơ chế "sidecar", tạm dừng giao dịch bán ra trong vòng 5 phút, nhằm ngăn chặn biến động thị trường do chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ sụt giảm mạnh.Khi kích hoạt lệnh, chỉ số hợp đồng tương lai KOSDAQ 150 đạt 90,7 điểm, giảm 6,46%, chỉ số KOSDAQ 150 đạt 42,03 điểm, giảm 3,08%. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 6/11, KRX đã phải lần đầu kích hoạt cơ chế "sidecar" với các lệnh mua vào sau 3 năm 5 tháng do chỉ số KOSDAQ tăng vọt.Sau khi lệnh cấm bán khống được thực thi toàn diện từ ngày 6/11, thị trường cổ phiếu sau một phiên tăng vọt chưa từng thấy, đã giảm tới hơn 3% chỉ sau một ngày, khiến thị trường cho rằng không còn hiệu quả từ lệnh cấm này.Khép lại phiên giao dịch ngày 7/11, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đạt 2.443,96 điểm, giảm 58,41 điểm (2,33%). Chỉ số KOSDAQ đạt 824,37 điểm, giảm 15,08 điểm (1,8%).