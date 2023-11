Bộ Môi trường Hàn Quốc rút lại quy định hạn chế sử dụng cốc giấy

Photo : YONHAP News

Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 7/11 đã công bố dự thảo sửa đổi chính sách quản lý đồ dùng một lần, có nội dung rút lại quy chế với cốc giấy, kéo dài thời gian sử dụng ống hút nhựa.Tháng 11 năm ngoái, Chính phủ công bố chính sách siết chặt quy chế với đồ sử dụng một lần, nhưng chưa thực thi ngay mà áp dụng thời gian hướng dẫn thực hiện trong vòng một năm, tới ngày 23/11 tới đây, nhằm giảm thiểu vướng mắc trong quá trình triển khai.Lần này, Bộ Môi trường quyết định rút cốc giấy khỏi đối tượng áp dụng quy chế đã công bố. Đó là bởi việc cấm sử dụng cốc giấy gây ra gánh nặng cho các cửa hàng ăn uống, quán cà phê phải tuyển dụng nhân lực hay mua sắm thêm máy rửa cốc chén. Ngoài ra, nhiều quốc gia khác tập trung quản lý cốc nhựa sử dụng một lần hơn là cốc giấy. Tuy nhiên, Bộ Môi trường khẳng định sẽ tiếp tục khuyến nghị và hỗ trợ sử dụng cốc dùng nhiều lần thay vì cốc giấy.Bên cạnh đó, Bộ Môi trường cũng quyết định tiếp tục hoãn thực thi quy định cấm sử dụng ống hút nhựa, thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường các mặt hàng thay thế.Bộ Môi trường giải thích nhiều người tiêu dùng than phiền về bất tiện khi sử dụng ống hút bằng giấy, nhiều chủ cửa hàng kêu ca rằng giá ống hút bằng giấy đắt gấp hơn 2,5 lần so với ống hút nhựa.Trong một tin liên quan khác, tổ chức môi trường quốc tế "Hòa bình xanh" ngày 7/11 công bố kết quả báo cáo so sánh về tác động tới môi trường nếu chuyển cốc dùng một lần sang dịch vụ cho thuê cốc dùng nhiều lần, từ khâu sản xuất tới rác thải cuối cùng.Kết quả cho thấy tại Hàn Quốc, nếu chuyển từ cốc dùng một lần sang hệ thống cho thuê cốc dùng nhiều lần thì sẽ có thể cắt giảm được 250 triệu kg khí thải carbon mỗi năm, tương đương lượng xả thải từ trên 92.000 xe ô tô.Dù mỗi chiếc cốc được sử dụng với tần suất thấp là khoảng 20 lần một năm, thì vẫn mang lại hiệu quả tích cực về mặt môi trường. Tần suất sử dụng lại càng cao thì hiệu quả càng lớn.