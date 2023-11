Chi phí người Hàn đi du lịch nước ngoài tăng kỷ lục sau 13 năm

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 7/11 công bố chỉ số giá tiêu dùng đối với chi phí du lịch nước ngoài theo đoàn trong tháng 10 là 118,49 điểm, tăng 15,9% so với cùng tháng năm ngoái, mức cao nhất trong hơn 13 năm kể từ tháng 9/2010 (17,6%).Con số này ở mức âm vào năm 2020, khi bắt đầu bùng phát dịch COVID-19, nhưng đang gia tăng trở lại khi người dân bắt đầu du lịch nước ngoài sau khi dịch bệnh kết thúc.Mức tăng đối với chi phí du lịch nước ngoài theo đoàn từ 5,7% trong tháng 8 lên 12,6% trong tháng 9 và vượt mức 15% vào tháng 10. Vé máy bay và chi phí ăn ở, vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các tour du lịch trọn gói ở nước ngoài, cũng tăng theo.Ngoài ra, các tuyến đường bay vẫn chưa được nối lại hoàn toàn sau dịch COVID-19 khiến nguồn cung không đủ so với nhu cầu đi du lịch nước ngoài, và cũng không dễ để tìm được vé giá rẻ như trước kia. Gần đây, phụ phí nhiên liệu cũng tăng do giá dầu quốc tế tăng mạnh.Nhân viên của một công ty du lịch cho biết chi phí vé máy bay và chỗ ở cho các chuyến du lịch nước ngoài trọn gói đã tăng khoảng 30% so với trước đại dịch COVID-19, kéo theo giá các sản phẩm du lịch cũng tăng lên. Một công ty du lịch khác cũng cho biết giá cả ở châu Mỹ và Tây Âu đã tăng lên rất nhiều, và không dễ để thuê một tài xế xe buýt tại địa phương.Bên cạnh đó, các tour du lịch cũng thay đổi từ việc đi theo nhóm đông người đến các địa điểm mua sắm giá rẻ sang tour nhóm nhỏ có giá đắt hơn và không ghé thăm các địa điểm mua sắm.