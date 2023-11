7 trên 10 người dân Hàn Quốc lo ngại về việc hai nước Nga-Triều thắt chặt quan hệ

Photo : YONHAP News

Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ (PUAC) ngày 8/11 công bố kết quả thăm dò quý III nhận thức của người dân về thống nhất, trong đó có 71,4% người dân trả lời "lo ngại" về việc Nga và Bắc Triều Tiên thắt chặt quan hệ gần đây, 25,9% ý kiến trả lời "không lo ngại".66,9% người được hỏi trả lời cần thống nhất hai miền Nam-Bắc, giảm 6,8% so với kết quả thăm dò trong quý II. 32% cho rằng thống nhất là không cần thiết, tăng 7%.Về lý do thống nhất, 32,9% trả lời để "giải tỏa nguy cơ chiến tranh", chiếm nhiều nhất, sau đó tới lý do "phát triển kinh tế" (26,7%), "vì tự do và nhân quyền" (14,7%), "khôi phục tính đồng nhất dân tộc" (13,6%).30,7% người dân được hỏi coi Bắc Triều Tiên là "đối tượng hợp tác", 24,3% coi là "đối tượng thù địch", 23,7% coi là "đối tượng cảnh giác", 11,3% là "đối tượng viện trợ".Kết quả thăm dò trên được Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ ủy thác cho công ty thăm dò ý kiến Global RNC tiến hành từ ngày 15-17/9 vừa qua, với 1.000 nam, nữ trưởng thành trên toàn quốc theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại. Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%.