Seoul và Washington thảo luận phương án đối phó với uy hiếp an ninh mạng từ Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc họp lần thứ 5 của "Nhóm công tác Hàn-Mỹ về đối phó với uy hiếp an ninh mạng từ Bắc Triều Tiên" tại Washington trong hai ngày 6-7/11 (giờ địa phương).Hội nghị lần này có khoảng hơn 50 quan chức hai bên tham gia, phía Hàn Quốc do Trưởng Ban hoạch định ngoại giao hạt nhân Bắc Triều Tiên Lee Jun-il, phía Mỹ do Phó Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Jung Pak đứng đầu.Hai bên đồng tình rằng hai nước Hàn-Mỹ và cộng đồng quốc tế phải đối phó chặt chẽ với việc Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển công nghệ và thủ thuật tấn công mạng kiểu mới; nhất trí tìm kiếm phương án hợp tác với các sàn giao dịch tiền ảo.Giới chức hai nước Hàn-Mỹ chú ý tới việc miền Bắc mở cửa biên giới, và khả năng nước này sẽ cử nhân lực công nghệ thông tin (IT) ra nước ngoài làm việc, vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Để chủ động ngăn chặn khả năng này, hai bên nhất trí sẽ tăng cường nỗ lực về mặt ngoại giao, hướng dẫn cho các doanh nghiệp IT toàn cầu và các trang web việc làm, tránh tuyển dụng nhân lực miền Bắc.Quan chức hai nước cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ để đối phó với các hoạt động tấn công mạng bằng mã độc, tấn công email, đánh cắp thông tin ở lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của Bắc Triều Tiên gần đây.Đặc biệt, hai nước Hàn-Mỹ đều coi việc nâng cao tinh thần cảnh giác trong cộng đồng quốc tế là phương án đối phó hiệu quả nhất với uy hiếp tấn công mạng từ Bình Nhưỡng; nhất trí tăng cường trao đổi với các doanh nghiệp tư nhân hoặc cơ quan Nhà nước.Bộ Ngoại giao cho biết kể từ sau khi ra mắt vào tháng 8 năm ngoái, Nhóm công tác Hàn-Mỹ đã họp và thảo luận 5 lần. Hai bên đã phối hợp đóng băng, thu giữ tài sản ảo bị Bắc Triều Tiên đánh cắp, khuyến khích các doanh nghiệp IT toàn cầu chặn tài khoản mượn tên người khác của nhân lực Bắc Tiều Tiên, tích cực ngăn chặn chính quyền miền Bắc dùng nguồn tiền bất chính vào phát triển hạt nhân, tên lửa.