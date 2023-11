Hàn Quốc và Ý nhất trí mở rộng hợp tác công nghệ cao và vũ trụ

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 8/11 đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với người đồng cấp Ý Sergio Mattarella, đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Seoul.Trong thông cáo báo chí chung sau hội nghị, Văn phòng Tổng thống cho biết lãnh đạo hai nước đã thảo luận sâu về phương án phát triển quan hệ Hàn-Ý lên tầm cao mới.Trước tiên, hai nước nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, như ký kết hai biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác công nghiệp và vũ trụ.Hai bên quyết định đẩy mạnh nghiên cứu chung ở lĩnh vực khoa học cơ bản, thông qua biên bản ghi nhớ giữa Viện nghiên cứu khoa học cơ bản Hàn Quốc và Viện nghiên cứu vật lý hạt nhân quốc gia của Ý.Tổng thống Yoon nhấn mạnh Hàn Quốc và Ý đều sở hữu năng lực sản xuất tiên tiến và trình độ công nghệ cao, tiềm năng tăng trưởng đầu tư và thương mại rất lớn. Lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường hợp tác ở lĩnh vực công nghệ cao và hợp tác vũ trụ.Ông Yoon cho biết lãnh đạo hai nước cũng nhất trí hợp tác trong vấn đề phi hạt nhân hóa và vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên, đoàn kết với cộng đồng quốc tế để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Đặc biệt, Tổng thống Hàn Quốc chỉ trích việc miền Bắc phát triển hạt nhân, tên lửa vừa đe dọa nghiêm trọng đến an ninh bán đảo Hàn Quốc và quốc tế, vừa vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Tổng thống hai nước tuyên bố năm 2024 và 2025 là "Năm giao lưu văn hóa Hàn-Ý" nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm sau.Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Mattarella giới thiệu Hàn Quốc và Ý là hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng. Hai bên đang phối hợp với nhau ở các lĩnh vực như chủ nghĩa dân chủ, kinh tế thị trường tự do, thương mại, giao lưu quốc tế. Nhân cuộc hội đàm, ông Mattarella đã chính thức mời Tổng thống Yoon Suk-yeol thăm Ý.Tổng thống Mattarella đắc cử vào năm 2015, sau khi kết thúc nhiệm kỳ 7 năm đã tái đắc cử thành công vào năm 2022, trở thành Tổng thống tại nhiệm lâu nhất của Ý.