Hãng thông tấn AFP của Pháp ngày 8/11 (giờ địa phương) dẫn lời một nguồn tin giấu tên, cho biết Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas đang đàm phán về điều kiện tạm thời ngừng bắn, do Qatar làm trung gian. Một quan chức thân cận với Hamas thì tiết lộ nội dung thỏa thuận là Hamas thả 12 con tin để đổi lấy việc tạm dừng giao chiến vì mục đích nhân đạo trong vòng ba ngày. Trong số các con tin này bao gồm cả 6 công dân Mỹ.Quan chức thân với Hamas cho biết điều kiện ngừng bắn này là một biện pháp nhằm để Hamas thả tự do cho con tin, cho phép Ai Cập tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Gaza.Tuy nhiên, theo tờ Thời báo Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ nội dung trên, nói đây là tin đồn vô căn cứ. Ông này tái khẳng định lập trường sẽ không có đình chiến nếu Hamas không thả các con tin của Israel.Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/11 vừa qua đã đề xuất phương án là hai bên tạm dừng giao chiến trong vòng ba ngày, đổi lấy việc Hamas thả tự do cho 10-15 con tin, nhưng Israel đã từ chối.