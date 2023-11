KDI dự doán kinh tế Hàn Quốc ​tăng trưởng 2,2% trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), một cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, trong báo cáo "Triển vọng kinh tế nửa cuối năm 2023" công bố ngày 9/11 dự đoán nền kinh tế Hàn Quốc ​​sẽ tăng trưởng 2,2% vào năm 2024, giảm 0,1% so với số liệu đưa ra hồi tháng 5; tập trung hồi phục ở lĩnh vực xuất khẩu.Con số mà KDI đưa ra cùng ngày thấp hơn dự báo của Chính phủ Hàn Quốc (2,4%) và cao hơn một chút so với Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) (2,1%); song lại bằng với dự đoán của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2023 được hạ xuống 1,4%, giảm 0,1% so với dự báo mà KDI đưa ra hồi tháng 5.Theo Viện nghiên cứu phát triển, kinh tế Hàn Quốc sẽ trở lại đà hồi phục từ năm sau. Lượng tiêu thụ sản phẩm tiếp tục trì trệ do lãi suất cao, tiêu dùng tư nhân dự kiến ​​sẽ chỉ tăng 1,8% trong năm tới, tương tự như năm trước (1,9%). Đầu tư trang thiết bị cũng tiếp tục không có tiến triển do lãi suất cao kéo dài. Đầu tư xây dựng dự kiến ​​sẽ giảm khoảng 1% do đơn đặt hàng xây dựng giảm, đặc biệt là lĩnh vực nhà ở.Tuy nhiên, xuất khẩu sẽ dần quay trở lại đà hồi phục trong lĩnh vực xuất khẩu sản phẩm với trọng tâm là chíp bán dẫn; xuất khẩu dịch vụ cũng sẽ tiếp tục tăng cao du nhu cầu du lịch dần được phục hồi.Theo đó, KDI dự đoán cán cân vãng lai năm 2024 sẽ thặng dư 42,6 tỷ USD, tăng so với mức 31,9 tỷ USD của năm nay.Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng được dự báo đạt 2,6% trong năm tới, trong khi năm nay dự kiến đạt 3,6%. Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc giải thích tỷ lệ lạm phát có xu hướng giảm do tốc độ tăng trưởng thị trường trong nước chậm lại, các yếu tố rủi ro như xung đột địa chính trị gia tăng ở Trung Đông và nguy cơ sụt giảm mạnh của thị trường bất động sản Trung Quốc.KDI cũng dự đoán mức tăng số người có việc làm trong năm tới sẽ giảm xuống còn 210.000 người, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng ngày càng có nhiều phụ nữ ở độ tuổi 30 không muốn có con và muốn tham gia hoạt động kinh tế, số lượng người có việc làm sẽ tăng lên, nhưng sự suy giảm dân số sản xuất và nguồn cung lao động có thể sẽ nghiêm trọng hơn.Mặt khác, nợ quốc gia trong năm 2024 dự kiến ​​sẽ tăng do nguồn thu thuế giảm vì sự suy thoái kinh tế và đình trệ thị trường tài sản trong năm nay. Nợ quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến ​​sẽ tăng từ 50,4% trong năm nay lên 51% vào năm tới, có khả năng vượt quá mức triển vọng trong ngân sách năm 2023.