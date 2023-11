Vua Charles III thăm khu phố người Hàn trước thềm chuyến thăm Anh của Tổng thống Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Vua Charles III của Anh ngày 8/11 (giờ địa phương) vừa có chuyến thăm đến New Malden, khu phố người Hàn lớn nhất châu Âu. Động thái này được cho là để thể hiện thiện chí trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới London của Tổng thống Yoon Suk-yeol.Vào buổi chiều ngày này, Vua Charles III đã gặp gỡ những quan chức cộng đồng Hàn kiều ở New Malden, tìm hiểu về ẩm thực và văn hóa Hàn Quốc. Đi cùng nhà vua là các vị quan chức cấp cao trong cung điện nước Anh.Những đứa trẻ mặc đồ truyền thống Hanbok đã chào đón lãnh đạo Anh ở trước cửa nhà thờ Giám lý (Methodist), nơi tổ chức sự kiện. Vua Charles III bước vào trong chào hỏi những Hàn kiều thuộc nhiều tầng lớp.Tiếp đó, Vua Charles III đi tham quan bàn tiệc sinh nhật có bày món ăn Hàn Quốc và bộ trang phục Hanbok được người dân chuẩn bị trước cho ngày sinh nhật của ông (14/11), triển lãm tại bảo tàng địa phương và thưởng thức dàn hợp xướng Hàn Quốc trình bày tiết mục ca múa nhạc mang tên "Đất nước tươi đẹp".Lãnh đạo Anh đã nhận được món dưa muối kimchi và một cuốn sách dạy cách muối kimchi như một món quà sinh nhật. Ông còn được nhận một chiếc quạt Hàn Quốc, định mở ra nhưng không được liền bật cười vui vẻ.Sau đó, nhà vua chuyển sang một quán cà phê Hàn Quốc ngay bên cạnh, trò chuyện cùng các bạn trẻ đang ăn đá bào Bingsu và nghe giải thích về sự phổ biến gần đây của văn hóa Hàn Quốc tại Anh, trong đó có K-pop. Tại đài tưởng niệm chiến tranh phía bên kia đường, Vua Charles III gặp gỡ các cựu chiến binh trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), trong đó có Chuẩn tướng Brian Parritt.Ngoài những người Hàn Quốc, Vua Charles III còn gặp gỡ các quan chức và nhà lãnh đạo tôn giáo ở địa phương, những người từ các tổ chức tị nạn, Hồi giáo và đa văn hóa.Lịch trình của ông kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ trong cơn mưa mùa thu lạnh lẽo và hàng trăm người tụ tập chào đón. Theo những người tham dự ngày hôm đó, lãnh đạo Anh đã hỏi về quá trình định cư của những người Hàn Quốc và những người tị nạn gốc Bắc Triều Tiên về việc định cư tại New Malden khiến nơi này lớn mạnh thành một khu phố người Hàn.Một công dân cho biết việc nhà vua đến thăm New Malden trước chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Yoon như một dấu hiệu cho thấy Anh coi Hàn Quốc như một đối tác lớn của mình.Trong Bài diễn văn của nhà Vua (King's Speech) một ngày trước, ngày 7/11 (giờ địa phương), Vua Charles III cũng đã bày tỏ mong đợi về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee trong tháng 11 này.