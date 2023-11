Tòa án Hàn Quốc kết luận nhà sản xuất chất diệt khuẩn máy tạo ẩm có trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân

Photo : YONHAP News

Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 9/11 đã ra phán quyết lần đầu công nhận trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp sản xuất chất diệt ẩm máy tạo ẩm.Nạn nhân là bà Kim Ok-bun, từng sử dụng chất diệt khuẩn máy tạo ẩm của công ty Oxy Reckitt Benckiser trong vòng từ năm 2007 tới 2011.Vào năm 2010, nạn nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng ho không rõ nguyên nhân, khi tới bệnh viện để khám thì được kết luận là mắc bệnh phổi kẽ (Interstitial lung disease - ILD). Tuy nhiên, Cơ quan quản lý dịch bệnh lại cho rằng ít có khả năng bà bị bệnh do chất diệt khuẩn máy tạo ẩm, nên đã xếp bà Kim vào nhóm tổn thương mức độ 3 trong thang 4 mức. Theo đó, bà bị công ty Oxy từ chối bồi thường.Năm 2015, bà Kim khởi kiện đòi công ty Oxy và công ty Hóa chất Hanvit bồi thường 30 triệu won (22.890 USD theo tỷ giá hiện nay). Tòa sơ thẩm đã bác đơn kiện của bà Kim. Tới phiên phúc thẩm, Tòa án tuyên hai công ty này phải bồi thường cho bà Kim 5 triệu won (3.815 USD). Lần này, Tòa án tối cao chỉ ra rằng công ty Oxy đã mắc hai lỗi, đó là sử dụng thành phần gây hại trong chất diệt khuẩn máy tạo ẩm, hai là bao bì sản phẩm lại ghi dòng chữ "an toàn với con người". Do đó, công ty có nghĩa vụ bồi thường cho bà Kim.Bà Kim là trường hợp đầu tiên mà người tiêu dùng Hàn Quốc thắng kiện trong vụ kiện dân sự với doanh nghiệp sản xuất chất diệt khuẩn máy tạo ẩm, 12 năm sau "thảm họa chất diệt khuẩn máy tạo ẩm" được xác định là nguyên nhân gây ra cái chết của gần 1.800 người.Hiện tại, có hàng chục vụ kiện đòi hãng Oxy bồi thường thiệt hại, chủ yếu là các nạn nhân bị kết luận là tổn thương mức độ 3 hoặc 4. Phán quyết lần này của Tòa án dự kiến sẽ tác động lớn tới các vụ kiện khác.