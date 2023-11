Người lao động tàu điện ngầm Seoul đình công trong hai ngày 9-10/11

Photo : YONHAP News

Công đoàn công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro), đơn vị vận hành tuyến tàu điện ngầm Seoul từ số 1 tới số 8, đã bắt đầu đình công từ lúc 9 giờ sáng ngày 9/11.Các chuyến tàu đầu tiên vào sáng sớm và các chuyến tàu trong khung giờ đi làm của người dân vẫn hoạt động bình thường do trước giờ đình công. Riêng các tuyến tàu vào khung giờ tan làm dự kiến sẽ bị chậm trễ hoặc đông đúc hơn bình thường, do công suất vận hành dự kiến giảm xuống 87% so với thông thường.Phía Seoul Metro cho biết để đối phó với tình trạng này, công ty đã bố trí 7 tàu chờ sẵn cho các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là bố trí thêm 5 tàu tạm thời cho tuyến số 2 đông hành khách nhất.Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL), đơn vị vận hành chung tuyến số 1,3,4 với Seoul Metro, cũng bố trí thêm tàu để tăng số chuyến.Chính quyền thành phố Seoul thì nỗ lực duy trì hoạt động vận tải hành khách của các tuyến tàu điện ngầm trên địa bàn thành phố, đảm bảo hơn 13.000 nhân lực gồm những lao động không tham gia đình công, nhân viên các công ty đối tác.Thành phố cũng bố trí hơn 120 nhân viên tới hỗ trợ nghiệp vụ ở các ga tàu, nâng 1.300 tuyến xe buýt nội thành, tập trung vào khung giờ đi làm và tan sở của người dân.Cuộc đình công sẽ kéo dài tới 6 giờ chiều ngày 10/11, mang tính chất "cảnh cáo". Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc đã quyết định không tham gia vào cuộc đình công, mà chỉ có các thành viên của Tổng liên đoàn lao động Dân chủ, chiếm khoảng 70% nhân lực, tham gia.Công ty Seoul Metro và phía công đoàn đã tiến hành đàm phán lần cuối vào ngày 8/11, nhưng thất bại do không thu hẹp được bất đồng ý kiến về tranh cãi chính, như phương án cắt giảm nhân lực. Được biết, hai bên vẫn đang tiến hành đàm phán ngầm, có thể sẽ nối lại đàm phán chính thức sau khi tìm ra được điểm chung.