Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo chung sau Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Mỹ diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul chiều ngày 9/11, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken nhận định rằng không chỉ Bắc Triều Tiên cung cấp trang thiết bị quân sự cho Nga, mà cả Matxcơva cũng đang hỗ trợ công nghệ cho chương trình quân sự của Bình Nhưỡng. Mỹ coi hợp tác Nga-Triều là một mối quan hệ "hai chiều".Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với các nước liên quan trong đó có Hàn Quốc, nỗ lực phát hiện và đối phó với ý đồ nhập trang thiết bị quân sự từ Bắc Triều Tiên của Nga. Đồng thời, Washington cũng sẽ theo sát về việc Matxcơva hỗ trợ công nghệ cho Bình Nhưỡng.Trong cuộc hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ, hai bên đã thảo luận về các biện pháp tiếp theo nhằm gây sức ép ngăn chặn Nga chuyển giao công nghệ quân sự cho miền Bắc, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Bộ trưởng Park Jin hối thúc Bắc Triều Tiên dừng các động thái khiêu khích, trong đó có phóng vệ tinh trinh sát quân sự; nhấn mạnh hai nước Hàn-Mỹ sẽ tiếp tục duy trì trạng thái phòng thủ liên quân, thực thi năng lực răn đe mở rộng.Ngoại trưởng hai nước cũng nhấn mạnh về vai trò xây dựng của Trung Quốc trong bối cảnh hợp tác quân sự Nga-Triều đang gây ra bất ổn tại khu vực Đông Bắc Á, và đẩy cao mối uy hiếp từ Bình Nhưỡng.Về phần mình, Bộ trưởng Park cho rằng Trung Quốc cũng sẽ không tán thành giao dịch vũ khí và hợp tác quân sự giữa hai nước Nga-Triều. Đó là bởi trong bối cảnh khủng hoảng an ninh tại phương Tây do chiến tranh Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn như hiện nay, nếu có thêm giao dịch vũ khí giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng làm đẩy cao căng thẳng tại khu vực Đông Bắc Á thì sẽ không giúp gì cho lợi ích của Trung Quốc. Do vậy, hai nước Hàn-Mỹ sẽ nỗ lực để hối thúc Bắc Kinh đóng vai trò xây dựng, ngăn chặn giao dịch vũ khí Nga-Triều.Bộ trưởng Blinken cho biết ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đang chia sẻ thông tin về tên lửa Bắc Triều Tiên theo thời gian thực; Seoul và Washington đang hợp tác đối phó với mối uy hiếp không gian mạng từ Bình Nhưỡng.Ngoại trưởng hai bên tái khẳng định về phối hợp ba bên Hàn-Mỹ-Nhật trong Tuyên bố chung "Tinh thần Trại David" được lãnh đạo ba nước thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Mỹ hồi tháng 8; trao đổi phương án hợp tác ở lĩnh vực an ninh kinh tế như chuỗi cung ứng.Trước khi diễn ra hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cùng ngày đã mời ông Blinken tới dùng tiệc trưa tại nhà riêng của Tổng thống ở phường Hannam (quận Yongsan, Seoul).Văn phòng Tổng thống cho biết Tổng thống Yoon đã nhấn mạnh trong bối cảnh vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, chiến tranh Nga-Ukraine, bất ổn tại Trung Đông, năng lực lãnh đạo của Mỹ ngày càng trở nên quan trọng hơn. Trên cương vị là một đồng minh của Washington, Seoul sẽ phối hợp chặt chẽ để bảo vệ các giá trị trọng tâm, củng cố trật tự quốc tế trên nền tảng quy tắc.Về phần mình, Bộ trưởng Blinken nhấn mạnh chính sách đối ngoại của Mỹ đặt trọng tâm vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông Blinken đề xuất hai bên thắt chặt hơn nữa quan hệ đồng minh, đối tác chiến lược Hàn-Mỹ.