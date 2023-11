Nhiệt độ tại thủ đô Seoul xuống âm độ C từ ngày 11/11

Photo : YONHAP News

Sau khi mưa tạnh vào đêm ngày 9/11, một luồng không khí lạnh tràn tới bán đảo Hàn Quốc từ phía Tây Bắc. Nhiệt độ sáng ngày 10/11 tại huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) là -5,8 độ C, thủ đô Seoul 0,8 độ C, thành phố Daejeon 3,1 độ C.Nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức thấp vào ban ngày, thủ đô Seoul là 7 độ C, thành phố Daegu là 13 độ C, toàn Hàn Quốc dao động từ 5 tới 16 độ C, thấp hơn so với một ngày trước (từ 8 đến 11 độ C).Khối khí áp cao lục địa mang theo luồng không khí lạnh từ phía Tây Bắc sẽ ngày càng mở rộng, khiến nhiệt độ vào cuối tuần tiếp tục giảm thêm.Trong ngày 11/11, nhiệt độ buổi sáng tại Seoul sẽ xuống -2 độ C, lần đầu tiên xuống âm độ kể từ đầu mùa thu năm nay. Đặc biệt, một số khu vực thuộc tỉnh Gyeonggi, Gangwon, phía Bắc tỉnh Bắc Chungcheong sẽ xuống dưới -5 độ C. Ngoài ra, nhiều địa phương sâu trong đất liền cũng xuống âm độ C, như huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) xuống -7 độ C, thành phố Jeonju -1 độ C, thành phố Daegu 0 độ C.Cơ quan khí tượng đã ban cảnh báo rét đậm tại khu vực tỉnh Gangwon, phần lớn vùng Yeongnam (gồm tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, thành phố Busan, Daegu và Ulsan) và vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) từ 9 giờ tối ngày 10/11.Người cao tuổi, sức khỏe kém, người mắc bệnh tim mạch cần tránh ra ngoài, chú ý giữ ấm cơ thể, giữ gìn sức khỏe. Ngoài ra, sẽ có nhiều nơi xuất hiện sương giá, nên các hộ nông dân cần chú ý quản lý cây trồng.Đợt lạnh lần này sẽ kéo dài tới đầu tuần sau, rồi sau đó nhiệt độ sẽ tăng dần trở lại.