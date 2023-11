Quốc hội Hàn Quốc thông qua Luật công đoàn sửa đổi và ba dự luật phát thanh, truyền hình

Photo : YONHAP News

Phe đối lập ngày 8/11 đã đơn phương xúc tiến thông qua dự thảo sửa đổi Luật công đoàn và làm hài hòa quan hệ lao động (còn gọi là dự luật "Phong bì vàng") tại phiên họp toàn thể Quốc hội. Trọng tâm của dự luật này là hạn chế doanh nghiệp khởi kiện một cách bừa bãi, đòi bồi thường thiệt hại đối với những tổn thất phát sinh do cuộc đình công của công đoàn.Ngoài dự luật "Phong bì vàng", gói ba dự luật phát thanh và truyền hình cũng vượt qua được cửa ải Quốc hội cùng ngày. Ba dự luật này có nội dung chính là cải tổ cơ cấu của các đài phát sóng công cộng, trao quyền tiến cử giám đốc cho người dân bình thường, tăng số thành viên Hội đồng quản trị.Chỉ có các nghị sĩ phe đối lập là đảng Dân chủ đồng hành và đảng Công lý đã tham gia biểu quyết 4 dự luật trên, không có ý kiến nào phản đối.Khác với dự đoán ban đầu, phiên biểu quyết đã diễn ra hết sức thuận lợi. Đó là bởi đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cuối cùng đã hủy kế hoạch tranh luận không giới hạn (tức sử dụng quyền “filibuster”, quyền cản trở thông qua một dự luật), rời khỏi phòng họp, không tham gia biểu quyết.Đảng cầm quyền nhận định rằng để ngăn cản đảng Dân chủ đồng hành biểu quyết dự thảo luận tội với Chủ tịch Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông Lee Dong-kwan cùng hai công tố viên, nên ưu tiên kết thúc phiên họp toàn thể Quốc hội.Phe đối lập hoan nghênh Quốc hội thông qua 4 dự luật, đánh giá dự luật "Phong bì vàng" có thể bảo đảm được tương đối cuộc sống và nhân quyền cho người lao động; gói ba dự luật phát thanh và truyền hình giúp đảm bảo tính minh bạch và tự do ngôn luận của các đài phát sóng công cộng. Các đảng đối lập cũng nhấn mạnh Tổng thống Yoon Suk-yeol không được thực hiện quyền phủ quyết các dự luật này.Ngược lại, đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích đảng Dân chủ đồng hành đang gây ra một cuộc bạo loạn tại Quốc hội. Dự luật "Phong bì vàng" không khác nào một đạo luật "giết chết nền kinh tế", còn gói ba dự luật phát thanh và truyền hình mang ý đồ thao túng vĩnh viễn lĩnh vực phát thanh và truyền hình, là xiềng xích đối với nền pháp trị và công tác điều hành quốc gia.Thủ tướng Han Duk-soo bày tỏ lấy làm tiếc về việc phe đối lập đơn phương thông qua dự luật liên quan mật thiết tới dân sinh, tuyên bố sẽ xem xét các vấn đề trong dự luật. Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Lee Jung-sik thì ngay lập tức đưa ra lập trường phản đối, cho rằng việc phe đối lập đơn phương và hấp tấp sửa đổi Luật công đoàn sẽ gây ra những hậu quả hết sức to lớn.Liên đoàn giới chủ Hàn Quốc (KEF) thì cho rằng dự luật "Phong bì vàng" sẽ làm co hẹp mạnh các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, biến lãnh đạo doanh nghiệp thành những "tội phạm tiềm năng".Hai Tổng liên đoàn lao động lớn thì có kế hoạch tập kết người lao động tại một số khu vực thủ đô Seoul, yêu cầu Chính phủ công bố và thực thi ngay lập tức dự luật Phong bì vàng trong ngày 11/11.Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành ngày 10/11 đã rút lại dự thảo luận tội Chủ tịch Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông Lee Dong-kwan. Dù vậy, đảng này tuyên bố sẽ đề xuất lại dự thảo luận tội lên phiên họp toàn thể Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 30/11 và 1/12 tới.