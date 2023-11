Photo : YONHAP News

Lễ hội mua sắm quy mô lớn nhất Hàn Quốc "Korea Sale FESTA" lần thứ 8 đã khai mạc vào ngày 10/11.Trong thời gian diễn ra lễ hội, thực phẩm tươi sống và chế biến sẽ được giảm giá tối đa 50% tại các siêu thị và trung tâm thương mại. Ngành xe ô tô cũng ưu đãi giảm giá nhiều nhất là 17%, đối với xe ô tô điện là tối đa 7 triệu won (5.304 USD). Các doanh nghiệp đồ điện gia dụng như Samsung và LG cũng dự kiến tặng điểm thưởng tương đương vài triệu won.Năm nay, có 2.500 doanh nghiệp tham gia, mức cao nhất từ trước đến nay, từ lĩnh vực phân phối cho đến sản xuất. Sự kiện sẽ kết thúc vào cuối tháng 11.Một người dân từ quận Mapo đã bày tỏ sự kỳ vọng với lễ hội mua sắm này, do mức giảm giá 30-40% có thể xem là khá cao. Do đồ điện gia dụng có giá khá đắt nên khoản ưu đãi này có thể san sẻ bớt gánh nặng của người tiêu dùng.Mục tiêu ban đầu của Chính phủ khi tổ chức sự kiện này là vực dậy tâm lý tiêu dùng bị co hẹp và thúc đẩy thị trường nội địa, song tình hình có vẻ không mấy khả quan. Được biết, doanh số bán lẻ của tháng 7, 8, 9 liên tục tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm ngoái. Tiêu dùng tư nhân đã từng phục hồi vào đầu năm cũng chững lại trong bối cảnh lãi suất tiếp tục ở mức cao.Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) cũng hạ mức tăng trưởng triển vọng của tiêu dùng tư nhân năm 2023 từ 2,5% xuống 1,9%; tỷ lệ tăng trong năm tới cũng được dự đoán là ở mức trì trệ.Theo giáo sư khoa Kinh tế học của trường Đại học nữ Ehwa Seok Byung-hoon, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) có thể sẽ hạ lãi suất cơ bản nếu giá tiêu dùng đi vào xu hướng ổn định. Điều này sẽ giúp lãi suất khi vay và lãi suất huy động cũng lần lượt giảm, khi đó tiêu dùng của các hộ gia đình hiển nhiên sẽ leo thang.Rốt cuộc, để cải thiện tâm lý tiêu dùng thì bài toán trọng tâm là phải bình ổn giá tiêu dùng.