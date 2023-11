Xuất khẩu trong 10 ngày tháng 11 tiếp tục tăng nhờ chíp bán dẫn

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho biết kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong 10 ngày đầu tháng 11 đạt 18,24 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, xuất khẩu hàng tháng của Hàn Quốc liên tục ở xu thế giảm trong vòng một năm từ tháng 10 năm ngoái cho đến tháng 9 vừa rồi, quay trở lại đà tăng từ tháng trước sau 13 tháng và tiếp tục tăng trong tháng này.Một quan chức Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích Bộ đã dự đoán kim ngạch xuất khẩu tháng 11 sẽ tăng trưởng dương tiếp nối tháng 10, tình hình xuất khẩu đang được cải thiện do hiệu ứng cơ sở tháng 11 năm ngoái không mấy khả quan.Nếu xét theo số ngày làm việc, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày cũng tăng 3,2% lên 2,15 tỷ USD. Xét theo hạng mục, xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 1,3% so với cùng kỳ một năm trước.Trong 10 ngày đầu tháng 11, xuất khẩu chíp bán dẫn đang ở xu thế liên tục giảm từ tháng 10 năm ngoái đã chuyển sang đà tăng vào tháng này, sau 14 tháng. Đặc biệt, xuất khẩu khởi sắc ở lĩnh vực xe ô tô vận tải và thiết bị viễn thông không dây, song các sản phẩm dầu mỏ và phụ tùng ô tô lại giảm.Xét theo quốc gia, xuất khẩu sang Mỹ, Việt Nam và Nhật Bản tăng, trong khi đó giảm ở Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU).Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc đạt 19,98 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng 11/2022.Tính đến ngày 10/11, cán cân thương mại ghi nhận mức thâm hụt 1,74 tỷ USD, quy mô thâm hụt giảm đáng kể so với tháng 10 và so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại lũy kế trong năm nay thâm hụt 19,85 tỷ USD.